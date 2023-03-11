В РФ обвинили компанию в дискриминации из-за функции бронирования гостиниц без россиян

Русскоязычные пользователи сервиса могут выбрать гостиницу, в которой совсем не будет русскоязычных.

В России в сервисе бронированных авиабилетов и отелей Aviasales появилась функция выбора отелей с минимальным количеством русскоязычных. Ответ депутатов Госдумы не заставил себя ждать. Один из них, Виталий Милонов, обвинил компанию в дискриминации россиян.

В сервисе отметили, что фильтр не имеет никакого отношения к дискриминации по национальному признаку.

Как пояснили в компании, фильтр показывает количество в отеле гостей, говорящих на иностранных языках. Однако аналогичные фильтры работают и в других странах, они настроены под язык пользователя.

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"Людям комфортнее отдыхать в своей языковой среде. Это давно известный факт в индустрии туризма. "Ситуация: вы приехали в Турцию и знаете английский на уровне "хау ду ю ду". Конечно, будет приятнее оказаться рядом с теми, кто говорит на том же языке, что и вы», – объяснил появление фильтра сотрудник Aviasales.

Добавим, НАПК Украины внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны, потому что компания отказалась от бойкота России и не закрыла там свой бизнес.

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