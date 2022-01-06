В срочной операции на позвоночнике нуждается Ксения

Девочке нужно собрать 300 тысяч гривен.

Василиса Тимченко обращается ко всем небезразличным украинцам, чтобы помогли ей собрать средства на операцию на позвоночнике для дочери Ксении.

«Работаю на железной дороге, живу в съемной квартире с двумя детьми 13 и 9 лет, в разводе. Моя дочь Порощай Ксения – ученица 8 класса Красноградского лицея. Ее диагноз: s-образный левосторонний сколиоз 4 степени, сокращение левой нижней конечности на 3 см», – рассказывает женщина.

Такой диагноз ставит под угрозу правильное функционирование детского организма, чтобы это остановить, требуется оперативное лечение. Его готовы провести харьковские специалисты, но вот конструкцию, которая будет удерживать хребет Ксении в правильном положении, семья должна купить самостоятельно.

Расходы на нее достигают 300 тысяч гривен. После установки титановой конструкции ребенку будет показана обязательная реабилитация. «Для меня это огромная сумма! Я очень прошу вашей помощи!» – просит женщина.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7554 4748 1769 Тимченко Василина