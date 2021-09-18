В вашей помощи нуждаются двойняшки Анна и Лиза

Мама собирает почти 100 000 гривен на слуховые аппараты для дочерей.

Девочки-двойняшки Анна и Лиза не могут нормально развиваться из-за своего недостатка. Они не слышат, поэтому не имеют шансов нормально научиться разговаривать, да и мир воспринимают совсем по-своему.

Мама-одиночка девочек, которая воспитывает сама троих детей, да еще и ухаживает за своєй мамой, которая перенесла уже 8 операций на позвоночнике и нуждается еще одной, собрать средства на нужные для детей слуховые аппараты не может, поэтому просит о помощи.

«В июле этого года был еще один удар для меня. Моим деткам-двойняшкам поставили диагноз нейросенсорной тугоухости. Я родила девушек 23 июня 2018. Они не разговаривали и нас направили к неврологу. А он, в вою очередь, к сурдологу в Ровно, а она в Киев в Институт отолорингологии. У Лизы диагностировали нейросенсорная тугоухость 2-3 степени. После этого я решила проверить вторую дочь Анну и сурдолог определил 1-2 степени нейросенсорной тугоухости», — рассказывает мама.

Такие недостатки слуха не лечатся, детям могут помочь только цифровые, многоканальные слуховые аппараты.

Лизе надо ставить два слуховых аппарата, Анне — один. Стоимость одного примерно от 30 000 грн и выше. Я, как мама одиночка, без работы (пришлось уволиться и не могу работать, так как нужно водить девочек и к логопеду, и в реабилитационный центр) не могу собрать даже на один такой слуховой аппарат. Я вас слезно прошу, если у кого есть возможность помочь мне, помогите, пожалуйста. Я хочу, чтобы мои умные девушки не отставали в развитии от сверстников», — просит мама девочек.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанка 5168757344535531 Суликовский Оксана Анатольевна

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