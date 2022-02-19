Вадим просит помочь ему в покупке лекарств, продлевающих ему жизнь

На лечение мужчина потратил уже более полутора миллионов гривен.

Когда Вадим решил удалить родинки – это казалось обычной косметической процедурой, но все равно ее провели в херсонском онкодиспансере, чтобы убедиться, что нет угрозы. Но позже оказалось, что угроза была неизбежной.

«После удаления, получив справку из лаборатории, что все хорошо, жил дальше. Но через 3-4 года однажды ночью нащупал какой-то холмик под мышкой справа стороны. Обратился к хирургу, но тот посоветовал наблюдать. Обратился уже через 3-4 месяца к другому хирургу, уже онкологу, которому картина не понравилась вообще. Сделали все возможные диагностики, но все было хорошо, тогда предложили удалить лимфоузлы. Операция прошла хорошо, но образцы, отдавшие на гистологию, показали результат – меланома без источника опухоли. С этого дня моя жизнь перестала быть прежней», — рассказывает Вадим.

Дальнейшее обследование уже в Киеве обнаружило, что болезнь распространилась уже в мозг, так что Вадиму пришлось лечь на радиохирургическую операцию на головном мозге с помощью киберножа.

А дальше онкологи сообщили, что лечение в случае Вадима возможно только благодаря иммунотерапии, которая позволит организму самостоятельно распознавать пораженные клетки и бороться с ними.

«Прошел 8 капельниц этого препарата, между ними ездил на диагностику КТ и МРТ в Киев, и летом 2020 был отпущен на несколько месяцев до следующей диагностики. В сентябре того же года не было обнаружено ничего плохого кроме незначительного утолщения 12-перстной кишки, а уже в ноябре утолщение увеличилось и превратилось в язвенный метастаз. Из-за коронавируса в декабре сразу не смог ничего продолжить, пока не получил хороший ПЦР. Но за небольшой промежуток времени язва начала кровоточить, упали показатели крови», — продолжает мужчина.

Проведённая операция не принесла результата и врачи готовы были уже сдаться и готовить Вадима к худшему, но мужчина нашел специалистов, предложивших новый вид лечения. Препарат, который следует принимать постоянно и это не даст болезни прогрессировать.

С марта 2021 года лечение началось и цена такого спасения в месяц превышала 2700 долларов. Оно дают результат. Но средства у семьи Вадима уже закончились, продолжать лечение просто не за что.

«Денежный ресурс, к большому сожалению, не безграничный, а заработать такие суммы я не могу, и вряд ли это возможно в моих реалиях, да и вообще в реалиях жизни. Но я хочу жить! И как бы не просто мне было принять это решение, прошу помочь продолжить лечение и жизнь мне», — просит Вадим.

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