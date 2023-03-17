Вашингтон анонсировал новую пакет помощи для Украины: что известно

В четверг, 16 марта, США анонсировали новый пакет безопасности для Украины. Его объявят в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление, еще больше помощи от Соединенных Штатов. Мы твердо придерживаемся этого (поддержки Украины – ТСН.ua) и будем продолжать это делать”, — отметил Джон Кирби.

Также он заявил, что Соединенные Штаты уважают решение Польши о предоставлении Украине самолетов МиГ-29, хотя сами американцы пока не собираются передавать истребители для ВСУ.

Ранее мы сообщали о разговоре президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Глава правительства Соединенного Королевства подчеркнул, что для Украины жизненно важно иметь возможность как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя.