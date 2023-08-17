Ведут контрнаступление в самом аду: защитникам на Запорожье срочно нужна помощь (видео)

Военнослужащим 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые ведут контрнаступление в самом аду на Запорожском направлении, срочно необходима помощь.

В комментарии сайту ТСН.ua защитники рассказали, что недавно потеряли автомобиль из-за вражеских обстрелов.

"Разведке 47-й бригады очень нужна ваша помощь. За время выполнения боевых задач много раз мы своими силами собирали на общие нужды нашего взвода, но сейчас уже не вытягиваем. Недавно мы потеряли автомобиль из-за вражеского обстрела. Пока не имеем возможности свободно передвигаться в район проведения", — отметили военные.

Силами их взвода они уже собрали 70 тысяч гривен, но машина стоит 190 тысяч гривен, поэтому этого недостаточно.

"Таким образом, нам нужно добить еще 120 тысяч гривен на приобретение автомобиля для выполнения задач. Мы благодарны за все, что вы делаете для Вооруженных сил Украины и будем благодарны за любую помощь для нашего взвода. Слава Украине!" – добавили военные.

Ссылка на монобанке: https://send.monobank.ua/jar/7C8e22rVPt

Номер карты: 5375411207629317

Защитникам на Запорожье, которые ведут контрнаступление в самом аду, нужна помощь

Читайте также: