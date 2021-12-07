Вика борется за свою жизнь, и ей нужна ваша помощь

Ребенок сейчас проходит лечение в стамбульской клинике.

Виктория Гончарук уже два месяца находится под пристальным наблюдением врачей, ведь в свои 14 лет девочка борется за свою жизнь со злокачественной опухолью, которую у нее диагностировали.

«26 сентября 2021 года у нашей Викусички врачи обнаружили новообразование в мозге. С тех пор наша семья живет в страшной реальности, к сожалению это не страшный сон. 5 октября было проведено оперативное вмешательство – наивысшей 5-й степени сложности в институте нейрохирургии Ромоданова. Опухоль удалили, но она оказалась злокачественной. Диагноз: злокачественная опухоль 3-го желудочка головного мозга», – рассказывает мама девочки.

Родителей предупредили, что дальше у ребенка сверхсложное испытание — химиотерапия, лучевая терапия и реабилитация. Но реальность была еще более жесткой – понадобилась и еще одна операция. Семья была вынуждена вести ребенка к зарубежным врачам.

«27 ноября уже прошло два месяца с тех пор как жизнь поделилась на "до" и "после"... В голове куча путающихся между собой мыслей, а иногда на долю секунды кажется, что это все приснилось, особенно утром, когда открываешь глаза... Но нет, это реальность, которую нужно принять. С начала недели у нас новый этап лечения в Стамбуле. Уже начали лучевую терапию, ожидаем анализы, которые нужны для протокола химиотерапии», — рассказывает мама девочки.

Для полного курса лечения турецкие врачи предварительно установили счет почти в 50 тысяч долларов, из которых семье уже удалось собрать половину. Остальные взять неоткуда, поэтому приходится обращаться к чужим им людям.

«Несмотря на самый трудный период в жизни нашей семьи, мы молимся, верим и будем идти к победе над болезнью и исцелению нашей Виктории. Просим вас поддержать и будем благодарны за молитву и финансовую помощь», — добавляет мама Вики.

Реквизиты для помощи:

Карта Юниора: 5168 7559 0878 4164

Гончарук Виктория

ИЛИ

5363 5420 1281 5636

4731 2196 1243 6976

Гончарук Наталья Михайловна

Также:

5168 7573 8848 3176

Гончарук Виталий Владимирович