Викторию уже слушаются только ее ладошки: жизнь крохи ставит под угрозу СМА

Викторию уже слушаются только ее ладошки: жизнь крохи ставит под угрозу СМА

В случае девочки важно даже самое маленькое финансовое пожертвование.

После удачных сборов средств для спасения нескольких украинских детей со СМА, которым небезразличны люди собирали суммы более чем 64 миллионов гривен на каждого на лечение, у родителей, которые также воспитывают детей с таким диагнозом, появляется надежда на спасение своих детей, и они просят помочь совершить чудо и собрать и для их крох огромную сумму. Но, к счастью, в случае Виктории Палюги сумма уже значительно меньше.

Спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание, которое разрушает двигательные нейроны спинного мозга, быстро лишая ребенка возможности двигаться, глотать и наконец — дышать. Болезнь проявилась у Вики в возрасте 8 месяцев, родители заметили, что дочь перестала поднимать ножки. За неделю ребенок потерял способность садиться.

«Обратились к врачам, которые посоветовали пройти реабилитацию, но после нее стало только хуже — ребенок перестал сидеть. Поэтому нам предложили сдать генетический анализ на СМА в клинику в Сан-Франциско и получили положительный результат... Но к тому времени ребенок перестал держать голову», — с ужасом вспоминает мама Вики.

Сейчас девочку слушаются только ее ладошки. Болезнь продолжает прогрессировать.

3 минуты со жизни девочки со СМА. Наши ежедневные "впитывания" и занятия. Мышцы шеи очень слабые :( Но Виктория не сдается! Друзья, пожалуйста, не останавливайтесь Спасем Викторию вместе! РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ: ⠀ Приватбанк 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (папа) ⠀ Ощадбанк 5167 8032 2632 0880 Коцовский Марьяна ( мама) Monobank: 5375411404612058 UAH Получатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВИКТОРИЯ СМА Код получателя: 44233657 UA413052990000026007031019925 Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК" PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma USD IBAN UA973052990000026201899325378 SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X POLIUHA Назар Полюга PayPal: yaroservice@gmail.com ⠀ EUR IBAN: UA553052990000026207899325639 SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X POLIUHA NAZAR ⠀ Приватбанк 5168742710339957 Коцовский Марьяна (мама) Приватбанк 5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (папа) Международные переводы через GoFundMe https: // gofund. me/60a44551 Litecoin Itc1qq3q6rjmwn6yddwff3u3d646cnvnduhm8s42c0y Ethereum Ox6Fd8E219Fb259106e3639F3B74dc5C1D047dbF5b Bitcoin bc1qfsu92g05lks4v48tfrl4jlkfv8772ll2lvfqzu ⠀ # врятуемовикториюразом # ВикторияПер емагае # МильйонТрояндДляВиктории #MillionRosesForVictoria #sma # жа # золгенсма # уколжиття # потрибнадопомога # шукаемоволонтерив # смальвив # смадиты # дитимивстигнемо Опубликовано Спасем Викторию Вместе среду, 28 Июль 2021

А единственное лечение в мире, которое это может остановить — это самый дорогой укол, который даже внесен в Книгу рекордов мира из-за своей стоимости и уколоть его нужно до двух лет.

«Мы сталкиваемся с самым большим испытанием, которое могут принять родители. Мы должны превзойти время, получить немыслимую сумму денег и дать шанс нашему ребенку. Сейчас или никогда ...», — рассказывает мама девочки.

Но в случае Виктории произошло уже одно чудо, одна из клиник США сделала скидку на укол и им нужно собрать уж на 10 миллионов гривен меньше. К тому же, за время, пока был объявлен сбор, семье удалось собрать более 12 млн гривен, поэтому для спасения детской жизни нужно собрать уже менее 43 миллионов гривен. Если эту сумму разделить на всех украинцев, то получается, что пожертвование даже в одну гривну дает возможность собрать казалось бы непосильную сумму.

Поэтому родители призывают пожертвовать даже наименьшую сумму, ведь даже она может стать решающей в жизни крохи.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (папа)

Monobank: 5375411404612058 Коцовский Марьяна (мама)

USD

IBAN UA973052990000026201899325378

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

EUR

IBAN: UA553052990000026207899325639

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

Больше информации и реквизитов https://www.facebook.com/SaveVictoriaTogether

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