Влада надеются на помощь неравнодушных в лечении от лейкемии

Девушку спасают турецкие врачи.

20-летнией Владе Белоусовой в июле врачи сообщили, что ее организм поразила острая лимфобластная лейкемия и теперь ее жизнь будет связана с больницами.

«Сначала она проходила лечение в Харькове. Поскольку прогноз был неутешительным, а помощь вызывала сомнения, было принято решение перевести ее в турецкую клинику и сейчас она лечится там», – рассказывают друзья Влады.

Лечение тяжелое и имеет свои побочные эффекты, которые влекут дополнительные медицинские вмешательства и финансовые нагрузки.

«1,5 месяца назад Влада закончила 1 блок химиотерапии, в результате которого у нее остановилась работа кишечника и была проведена срочная операция, стоимостью 3500 долларов. Теперь после окончания 2-го блока химиотерапии врачи назначили вторую операцию, целью которой является закрытие кишечника, с последующей реабилитацией», – добавляют друзья девушки.

Ежемесячно пребывание в клинике стоит 10–15 тыс. долларов. Благодаря близким, друзьям, знакомым Владе удалось пробыть в клинике 3 месяца, но каждый последующий месяц дается все труднее. Но это только начало пути. В августе клиника предоставила предварительную сумму на лечение за полгода – 70 000$, но сумма растет из-за сопутствующих осложнений.

«Сейчас у меня и моей семьи надежда только на помощь добрых людей. Просим посильную помощь. Верю, что все будет хорошо. Будем благодарны любой вашей помощи 5, 10, 20, 50, 100 грн, любая сумма очень ценна», — говорит Влада.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк: 5168 7520 1163 9799 Белоусова Владислава

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