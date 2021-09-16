Вместо подарков: Алла Мазур в свой день рождения просит помочь онкобольной Оксане Лысенко

У 38-летней Оксаны Лысенко — четвертая стадия рака яичников.

В свой день рождения ведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур, вместо подарков, просит поддержать 38-летнюю Оксану Лысенко. Это тот случай, когда важна каждая гривна и каждый репост в соцсетях. У женщины четвертая стадия рака и четырехлетний сын. Малому Захарчику очень нужна мама. Шанс на выздоровление ей дает лечебная терапия. Но без нашей помощи эта семья не справится.

Об этом говорится 16 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Два месяца назад не стало мамы ведущей ТСН. Тиждень Аллы Мазур. Теперь она называет ее своим небесным ангелом-хранителем. Приходить на "Сніданок с 1+1" в день рождения — это уже традиция для Аллы Мазур. Но этот эфир своей эмоциональностью отличается от всех остальных. Его Алла посвятила своей маме. И впервые показала семейные фото.

Вместо подарков себе, Алла просит спасти жизнь маме 4-летнего Захара.

"Хочу обратиться ко всем, кто нас видит, кто хочет меня поздравить. Сегодня давайте вместе поможем спасти маму одного маленького мальчика. Я прошу спасти жизнь Оксаны Лысенко", — призывает Мазур.

У Оксаны — четвертая стадия рака яичников. Она уже пережила семь курсов химиотерапии и несколько операций. И борьба продолжается. О своем диагнозе женщина узнала больше года назад. УЗИ показала злокачественную опухоль. Сразу третья стадия и метастазы. Этот вид онкологии коварный именно тем, что его трудно обнаружить на ранних стадиях.

Государство покрывает далеко не все расходы, а благотворительные фонды, как правило, помогают собирать средства только детям.

Семья Лысенко уже потратила на лечение более четырехсот тысяч гривен. Это сложно и психологически. Оксана не могла воспринять себя без волос. А сын, говорит, называл ее необычной.

Чтобы не дать болезни прогрессировать, Оксана должен принимать препарат, который Украина не закупает. Каждые два месяца на него надо 165 тыс. гривен. Это шанс и для Захара. Он очень хочет, чтобы мама была рядом. Как можно дольше.

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