Категория
Помощь
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военный назвал город, на который сдвинется российская армия после Угледара

Военный назвал город, на который сдвинется российская армия после Угледара

Война. / Фото: Associated Press

Под давлением врага украинские защитники могут отступать.

Российским оккупантам удалось захватить город Угледар в Донецкой области. Захватчики будут пытаться продвигаться вперед. В частности, в Курахово.

Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его мнению, следующими населенными пунктами, которые планируют захватить россияне, могут стать Максимилиановка и Дальнее.

"Штурмовать город "в лоб" тяжело, особенно когда там стоит одно из самых мощных подразделений ударных БПЛА", — подчеркнул Бунятов.

По его словам, в случае захвата села, врагу будет удобно давить на фланг Курахово и развивать наступление в направлении Богоявления. Это поставит под угрозу оцепление ряда сел, заставив украинских военных отступать, подчеркнул военный.

"Надеюсь наше командование следит за ходом боевой работы на данном участке и не допустит такого тотального тактического поражения", — заявил Станислав Бунятов.

Напомним, в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города Угледар. Отмечается, что в результате действий оккупационных войск возникла угроза оцепления города.

Читайте также:

ВСУ вышли из Угледара! У оккупантов минус очередной Су-25 вместе с пилотом!  

ВСУ вышли из Угледара! У оккупантов минус очередной Су-25 вместе с пилотом!  

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация