Военный назвал город, на который сдвинется российская армия после Угледара

Под давлением врага украинские защитники могут отступать.

Российским оккупантам удалось захватить город Угледар в Донецкой области. Захватчики будут пытаться продвигаться вперед. В частности, в Курахово.

Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его мнению, следующими населенными пунктами, которые планируют захватить россияне, могут стать Максимилиановка и Дальнее.

"Штурмовать город "в лоб" тяжело, особенно когда там стоит одно из самых мощных подразделений ударных БПЛА", — подчеркнул Бунятов.

По его словам, в случае захвата села, врагу будет удобно давить на фланг Курахово и развивать наступление в направлении Богоявления. Это поставит под угрозу оцепление ряда сел, заставив украинских военных отступать, подчеркнул военный.

"Надеюсь наше командование следит за ходом боевой работы на данном участке и не допустит такого тотального тактического поражения", — заявил Станислав Бунятов.

Напомним, в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города Угледар. Отмечается, что в результате действий оккупационных войск возникла угроза оцепления города.

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