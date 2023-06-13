Волонтер Светлана из Харьковщины теперь и сама нуждается в помощи

Светлана Неманихина вместе со своим мужем Геннадием с первого дня великой войны присоединились к волонтерству. Светлана организовала в поселке Коротич под Харьковом «консервационный батальон». Она объединила около сотни женщин для помощи нашим военным. Каждый день они передавали военным горячие блюда, вкусности, закрутки. Муж с друзьями же изготовлял буржуйки. Свою помощь передавали бойцам на передовую, благодаря чему стали героями сюжета ТСН.

Но весной для семьи ситуация изменилась и теперь помощь нужна им, чтобы вернуть зрение Светлане.

"Когда в апреле поехали в Бахмут передавать очередную партию помощи военным, попали под ливень и Светлана заболела воспалением легких. После лечения на фоне заболевания диабетом возникли осложнения – Светлана ослепла на оба глаза”, — рассказывают родные женщины.

Ее диагноз: катаракта осложнена, диабетическая пролиферативная ретинопатия обоих глаз, гемофтальм полон левого глаза, частично правого глаза.

В прошлом месяце семья Светланы смогла собрать нужную сумму на операцию одного глаза, потратили все сбережения – это более 50 тысяч гривен. Теперь нужно спасать и второй глаз, ведь без своевременного оперативного вмешательства, зрение будет потеряно навсегда.

"Чтобы сделать операцию на втором глазу денег не хватило, нужно еще 53 тысячи. Операцию назначили на 10 июля”, — рассказывают родные женщины и умоляют помочь им собрать нужную сумму.

Реквизиты для помощи:

Карта приват 4149437867087163 Неманихина Светлана Анатольевне