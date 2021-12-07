Волонтер Виктория оказалась в затруднительном положении из-за болезни и просит о помощи

Женщине требуется лечение, которое не под силу ее семье.

Плоскоклеточная карцинома легких — именно такой диагноз в конце января 2021 года пришлось услышать Виктории Бондаренко-Ковтанец от врачей.

С тех пор началось лечение, но женщина не прерывала своей деятельности по спасению животных. «Но даже такое тяжелое испытание не останавливает ее волонтерскую работу: она активно продолжает помогать бездомным животным онлайн, устраивает их в хорошие семьи, популяризирует к ним гуманное отношение. За ее плечами сотни спасенных жизней котиков и собачек, оставленных равнодушными людьми на смерть. Виктория - настоящий ангелочек в нашей команде, которая работает на самоокупаемости. Мы финансируем спасение животных за свой счет и не получаем грантов или благотворительных взносов», — рассказывают друзья Виктории.

Сейчас в финансовой помощи нуждается сама женщина. В начале марта ей была проведена операция — резекция легкого. Врачи назначили дальнейшую химиотерапию, но средств не хватало даже уже на погашение долгов предыдущего лечения.

«Она мама трех сыновей, которая воспитала их в любви к природе, верная жена и волонтер. К сожалению, собственных средств на будущие химиотерапии не хватает. К сожалению, ситуация у Виктории еще усложнилась. Нужна вторая операция: удаление липогранулемы. Госпитализация срочная, а средств не хватает даже на предоперационные анализы! Непогашенный кредит за первую операцию по удалению легкого: 28000 грн. Пенсию как инвалиду 1-й группы ей увеличили "аж" до 2 000 грн», — говорят друзья Виктории и просят о помощи.

Реквизиты для помощи:

5355 2802 0497 5625 (ПУМБ)

5168 7574 2617 8820 (ПриватБанк)

Виктория Бондаренко-Ковтанец