Восстановление помощи США для Украины: в Польше сообщили, какая ситуация с транспортировкой оружия

В Польше подтвердили, что военная помощь США снова направляется в Украину. Да, транспортировка оружия через польский хаб возобновлена.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в соцсети X.

"Снова начали транспортировку американского оружия через (POLLOG HUB) в Ясенке в Украину", — написал он.

Ранее говорилось, что прекращение помощи от США не повлияет на фронт по крайней мере в течение следующих трех-четырех, возможно, даже шести месяцев. Но более уязвима ПВО.

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