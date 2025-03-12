Восстановление помощи США для Украины: в Польше сообщили, какая ситуация с транспортировкой оружия

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В Польше подтвердили, что военная помощь США снова направляется в Украину. Да, транспортировка оружия через польский хаб возобновлена.
Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в соцсети X.
"Снова начали транспортировку американского оружия через (POLLOG HUB) в Ясенке в Украину", — написал он.
Ранее говорилось, что прекращение помощи от США не повлияет на фронт по крайней мере в течение следующих трех-четырех, возможно, даже шести месяцев. Но более уязвима ПВО.
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