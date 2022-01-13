Врачи в Турции готовы приступить к лечению Светланы, но нужны деньги

Врачи в Турции готовы приступить к лечению Светланы, но нужны деньги

Женщина борется с онкологией уже два года.

Светлана Вецель услышала от днепропетровских врачей после двух лет лечения, что в дальнейшем они бессильны, и теперь женщине приходится искать спасения у зарубежных специалистов.

Об истории своей мамы написал сын и просит помочь спасти ее. «Меня зовут Эдуард, мне 29 лет. я участник боевых действий АТО. Прошу вас о помощи для моей мамы. Два года назад она заболела онкологией и ей были сделаны операции. Диагноз после операции: лейомиома тела матки, возможный рак правой маточной трубы, киста правого яичника», – рассказывает Эдуард.

В дальнейшем женщину ждала еще одна операция по установлению окончательного диагноза и 13 химиотерапии, но болезнь продолжает прогрессировать. Сейчас только медики за рубежом готовы взяться за дальнейшее спасение жизни женщины.

Сын Светланы просит помощи, ведь самостоятельно им собрать десятки тысяч долларов не под силу.

«Прошу не проходите мимо, любая помощь нам поможет. Я искренне прошу вас помочь спасти жизнь моей мамы», — просит сын Светланы.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

МФО банка: 305299

IBAN: UA763052990262016400925448909

Счет получателя: 262016400925448909

РНОКПП получателя: 2629804102

Пополнение счета 5168752012567817

ВЕЦЕЛЬ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА.