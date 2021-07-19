На спасение Никитки уже собрали миллион долларов, но этого мало

На спасение Никитки уже собрали миллион долларов, но этого мало

Родителям необходимо собрать в рекордные сроки более 2 миллионов долларов.

Крыжный Никитка имеет диагноз СМА, который со временем ведет к атрофии мышц мальчика и в конечном итоге может обездвижить его и забрать способность самостоятельно дышать и есть.

«К 1.3 годика мы ходили по врачам, которые нам назначали массажи и бассейн, но улучшений не было. Малыш не ползает, не стоит и не ходит. В 1.3 годика нам дали направление на ДНК-тест, в одну из клиник города, анализ пришел через месяц, с результатом СМА, мы решили пересдать анализ ДНК в Германии, и он 29.09.20 также подтвердился», — рассказывает папа мальчика.

Ранее такой диагноз был смертельным и не имел лечения, но последние годы у родителей появился шанс спасти таких детей. Но шанс этот очень незначительный, так как его цена более 2 миллионов долларов. «Заболевание можно вылечить только одним уколом препаратом" Zolgensma ", зарегистрированным в США, который вводится до двух лет. Стоимость невероятно высокая -2.228.000 долларов. Мы обращаемся к вам, помочь собрать нам эту сумму, для выздоровления нашего сына», — просит отец мальчика.

"Речь не может идти о месяцах, это надо было сделает вчера. Чем быстрее будет введен этот препарат, тем больше есть надежды у семьи получить положительный результат", - констатирует врач.

Малышей уже ждут в американской клинике. На это всего 2 месяца, потому что потом делать укол будет поздно. Это - самое страшное, говорят родители.

Сбор для Никитка идет крайне медленно, но укол нужно сделать уже в течение следующих месяцев, поэтому терять нельзя ни минуты, чем больше людей узнают о мальчике и сделают минимальные взносы, тем больше будет шансов успеть собрать сумму.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5363 5420 1248 4144 Крыжный Антон

ПриватБанк 5168 7456 0514 4754 Кольцова Елена

Monobank 4441 1144 2370 7692 Крыжный Антон

Больше информации и реквизитов — https://www.facebook.com/help.nikita.sma

Один укол может спасти жизнь: в вашей помощи нуждается маленький Никита Крыжный

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку