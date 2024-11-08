ВСУ могут выйти из Курской области: эксперт назвал главное условие

Украинские Вооруженные силы могут выйти из Курской области, если количество российских сил увеличивается. В настоящее время отход ВСУ на украинскую территорию не рассматривается.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 Канала".

"ВСУ смогут отойти из Курской области при одном условии — если россияне перебросят туда еще 30 тысяч военных. Это могут быть и войска Северной Кореи, расчет может дойти и до 100 тысяч", — подчеркнул он.

По словам Свитана, Силы обороны выполнили основную задачу в Курской области. В частности, они разбили российскую группировку в Судже, которая уже была готова идти в наступление на Сумы. До 20 тысяч российских военных погибли или получили ранения, а также удалось взять в плен 700 оккупантов, которых уже обменяли на украинских бойцов.

Эксперт отметил, что, кроме 20 тысяч, еще 45 тысяч фактически переброшены на одно направление.

"Задачи выполнены, операция была рейдовая, у нас не было задачи захватить российские территории. Мы не россияне и не грабители, мы чужого не берем", — подчеркнул военный эксперт Роман Свитан.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска приступили к новой волне наступательных действий на Курщине. Для атак украинских позиций враг применил традиционную тактику – десантирование пехоты на БМП.

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