"Я мечтаю, чтобы сын шел со мной за руки": Виктору нужна ваша помощь

"Я мечтаю, чтобы сын шел со мной за руки": Виктору нужна ваша помощь

Дорога и длительная реабилитация может поставить мальчика на ножки.

Виктор родился преждевременно и весил всего один килограмм, малыш не смог самостоятельно дышать, врачи делали все, чтобы спасти его, но все это отразилось на его дальнейшем развитии.

«Находился в роддоме 1 месяц. Множество лекарств, среди которых и сильные антибиотики. Находился под аппаратом искусственной вентиляции. Кормили через носик, через зонд. После роддома перевели в реанимацию, где был под аппаратом вентиляции еще две недели. Опять лекарства, капельницы. Потом нас перевели в отделение для выживания недоношенных детей. Там мы пролежали еще 1 месяц. После отключения аппарата была остановка сердца. Но благодаря нашим усилиями и усилиями врачей, ребенка удалось спасти», — рассказывает мама мальчика.

Несмотря на тяжелое состояние, малыш начал далать успехи — начал набирать вес, самостоятельно дышать. Поэтому мальчика смогли выписать домой. «В 1 год поставили инвалидность. Диагноз: ДЦП — спастический тетрепарез с устойчивыми двигательными нарушениями (по GMFCS lV уровень, MACS lV с обеих сторон), псевдобульбарный синдром (EDACS lll уровень) G 80.0. Задержка физического развития и речи. Статус «ребенок с инвалидностью подгруппы «А», — рассказывает мама Вити.

Но такой диагноз можно и нужно попробовать преодолеть, нужна лишь усиленная, непрерывная и профессиональная реабилитация, но она финансово непосильна для мамы мальчика. «Я очень мечтаю, чтобы мой сын шел со мной за руки, играл как все детки в футбол на площадке, прыгал, скакал, бегал, чтобы у моего любимого мальчика было полноценное детство», — говорит мама Вити и просит помочь ей собрать средства на оплату квалифицированных реабилиатологов.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149499139759284 Лихачева Татьяна