Яну нужно лечение, которое в Украине ему не могут провести

Ребенок нуждается в помощи зарубежных врачей.

В срочном лечении за границей нуждается маленький Ян, но у мама нет возможности даже доехать в больницу, потому что все сбережения были потрачены на предварительное лечение ребенка.

Янчику однажды весной этого года стало плохо в садике. Ребенок постоянно имел приступы рвоты и так длилось не одну неделю. Однако врачи предполагали, что это сильное отравление, дающее такие последствия.

«Сыночек заболел в конце мая. Моя мама забрала его из садика с сильным рвотой, которая после того дня длилась еще примерно 3 недели. Мы сразу обратились к врачу, но лечили внутренние органы, так как думали, что это какое отравление. Уже в августе сын сказал, что тогда упал в садик головой вниз с горки. Нам работники садика не сказали об этом ни слова. А в августе появились другие симптомы – сынишка начал ходить с осторожностью, словно терял координацию, потом ножка права перестала слушаться и покосился глаз. После консультации невролога и МРТ нам поставили предварительный диагноз – опухоль ствола мозга», – вспоминает мама малыша.

Последующие обследования и исследования показали, что ситуация даже хуже, чем предполагали сначала – опухоль злокачественная — анапластическая эпендимома третьей степени.

ПОДДЕРЖАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, МОЕГО СЫНОЧКА В БОРОТЬЕ ЗА ЖИЗНЬ ДРУЗЬЯ! Сегодня я снова молю Вас о помощи, дорогие... Опубликовано Екатериной БоцанюкПятница, 26 ноября 2021 г.

Чтобы удалить ее, понадобилась сверхсложная операция, которая прошла не так успешно, как надеялись врачи. У ребенка парализована правая сторона лица, появился тремор руки и он не может самостоятельно ходить. Мальчик стал полностью зависим от родных. Но ему сохранили жизнь, а значит есть шанс побороть как саму болезнь, так и ее последствия. Вопрос только во времени и финансах.

«Сейчас Янчику нужна протоновая лучевая терапия. Такой в Украине нет, есть за границей. Но средств на ее прохождение у меня нет. Я сама воспитываю сына, отец участия в жизни сынишки не принимает. У меня кончаются средства на обычные повседневные вещи для сына. Мы должны немедленно приступить к лечению, которое мне советовали онкологи из Израиля, Украины и России», — говорит мама мальчика и просит о помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанка 5168757423902016

БОЦАНЮК КАТЕРИНА ЮРИЕВНА