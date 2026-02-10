Япония присоединится к инициативе НАТО по поддержке Украины

Флаг Японии / © Reuters

Япония присоединится к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и оборудованию американского производства, в рамках которой будет закупаться нелетальное оборудование и снаряжение.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на собственные источники.

Несколько представителей НАТО сообщили вещателю, что Япония, как ожидается, в ближайшее время официально объявит о своем намерении присоединиться к этой инициативе, известной как PURL.

По словам собеседников, Япония будет предоставлять финансирование исключительно для нелетального оборудования и снаряжения. Речь идет, в частности, о радиолокационных системах и бронежилете.

Источники NHK также отметили, что японская сторона уже проинформировала об этом плане нескольких членов НАТО и Украины.

«Один из представителей НАТО отметил, что даже нелетальное оборудование чрезвычайно важно для Украины, добавив, что участие Японии в инициативе является значительным шагом вперед», — говорится в публикации.

Справка отмечается, что PURL — это совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году. Ее целью является ускоренная поставка Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.

Ранее сообщалось, что Украина может получить современные боевые самолеты Gripen и Rafale, однако столкнуться с дефицитом пилотов для их использования.

Мы ранее информировали, что США согласовали продажу Украине запасных частей для военной техники, уже находящейся на вооружении украинских сил.