Япония присоединится к инициативе НАТО по поддержке Украины
Япония планирует присоединиться к инициативе НАТО по поддержке Украины, предоставляя финансирование на закупку нелетального оборонного оборудования американского производства.
Япония присоединится к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и оборудованию американского производства, в рамках которой будет закупаться нелетальное оборудование и снаряжение.
Об этом сообщает NHK со ссылкой на собственные источники.
Несколько представителей НАТО сообщили вещателю, что Япония, как ожидается, в ближайшее время официально объявит о своем намерении присоединиться к этой инициативе, известной как PURL.
По словам собеседников, Япония будет предоставлять финансирование исключительно для нелетального оборудования и снаряжения. Речь идет, в частности, о радиолокационных системах и бронежилете.
Источники NHK также отметили, что японская сторона уже проинформировала об этом плане нескольких членов НАТО и Украины.
«Один из представителей НАТО отметил, что даже нелетальное оборудование чрезвычайно важно для Украины, добавив, что участие Японии в инициативе является значительным шагом вперед», — говорится в публикации.
Справка отмечается, что PURL — это совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году. Ее целью является ускоренная поставка Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.
Ранее сообщалось, что Украина может получить современные боевые самолеты Gripen и Rafale, однако столкнуться с дефицитом пилотов для их использования.
Мы ранее информировали, что США согласовали продажу Украине запасных частей для военной техники, уже находящейся на вооружении украинских сил.