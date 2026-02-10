ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Помощь
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Япония присоединится к инициативе НАТО по поддержке Украины

Япония планирует присоединиться к инициативе НАТО по поддержке Украины, предоставляя финансирование на закупку нелетального оборонного оборудования американского производства.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Японии

Флаг Японии / © Reuters

Япония присоединится к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и оборудованию американского производства, в рамках которой будет закупаться нелетальное оборудование и снаряжение.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на собственные источники.

Несколько представителей НАТО сообщили вещателю, что Япония, как ожидается, в ближайшее время официально объявит о своем намерении присоединиться к этой инициативе, известной как PURL.

По словам собеседников, Япония будет предоставлять финансирование исключительно для нелетального оборудования и снаряжения. Речь идет, в частности, о радиолокационных системах и бронежилете.

Источники NHK также отметили, что японская сторона уже проинформировала об этом плане нескольких членов НАТО и Украины.

«Один из представителей НАТО отметил, что даже нелетальное оборудование чрезвычайно важно для Украины, добавив, что участие Японии в инициативе является значительным шагом вперед», — говорится в публикации.

Справка отмечается, что PURL — это совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году. Ее целью является ускоренная поставка Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.

Ранее сообщалось, что Украина может получить современные боевые самолеты Gripen и Rafale, однако столкнуться с дефицитом пилотов для их использования.

Мы ранее информировали, что США согласовали продажу Украине запасных частей для военной техники, уже находящейся на вооружении украинских сил.

Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie