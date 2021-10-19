Юлии Малярчук нужно удалить опухоль, а средств на дорогую операцию нет

Женщина просит помочь со сбором.

30-летняя Юлии уже не впервые сталкивается с диагнозом, который несколько недель назад ей установили врачи — акустическая невринома правой задней черепной ямки (доброкачественная опухоль головного мозга).

Впервые ей его установили в 2019 году. Началось все с сильных головных болей, которые просто не давали Юле нормально жить. В конце концов выяснили, что это опухоль, которая уже достигла размеров куриного яйца.

«Юлии в срочном порядке провели операцию по удалению опухоли, которую смогли удалить частично, поскольку она проходит через лицевой нерв, и находится в очень опасном месте, у ствола головного мозга. К сожалению, последствия операции не утешительны — полная глухота на правое ухо и проблемы со зрение на правом глазу», — рассказывают друзья женщины.

С тех пор болезнь отступила, но этого в прошлом месяце снова вернулась.

«В сентябре этого года у Юли снова начались головные боли, результаты обследования МРТ неутешительны — болезнь вернулась. Нужно срочно удалить опухоль полностью. Хоть она и относится к «доброкачественных образований», но растет очень быстро, в опасном месте, и несет большую угрозу жизни», — рассказывают друзья.

Согласиться максимально удалить новообразования в частной клинике, но и услуга врачей там стоит до 200 000 гривен. Часть средств с помощью родных и друзей удалось собрать. Своей средств у семьи нет, ведь сначала платили за лечение Юлии, а недавно пришлось бороться с онкологии у ее мамы.

«У Юлии есть маленькая дочь Валерия — 6 лет, которая только пошла в первый класс, и очень нуждается в самой родному человеку — маме. С мужем девушка разведена, дочь воспитывает сама. Рассчитывать Юлии просто не на кого, она осталась одна с больной матерью и маленьким ребенком. Надежда только неравнодушных людей. Мы все вместе можем и должны спасти молодую девушку», — убеждают друзья Юли.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4731 2191 1895 1734

МАЛЯРЧУК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

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