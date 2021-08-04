Юлия просит помочь ей собрать средства на химиотерапию

Каждая химиотерапия стоит 30 000 гривен.

Сидоренко Юлия, учитель сельской школы, сейчас нуждается в значительных средствах, чтобы преодолеть болезнь, которая ставит под угрозу ее жизни.

«Все началось с обычного кашля в марте 2020 года. Семейный врач два месяца лечил мне бронхит. Но мое состояние все ухудшалось. Летом я поехала в Полтаву в аптеку за лекарствами. Там мне стало плохо, и мне вызвали скорую помощь, которая транспортировала меня в тяжелом состоянии с признаками острой кислородной недостаточности в реанимационное отделение Полтавской инфекционной больнице. Диагноз: тотальная пневмония, плеврит», — рассказывает Юлия.

Но в процессе лечения врачи заметили в легких женщины новообразования, после его исследования оказалось, что это злокачественная опухоль уже на третьей стадии — фолликулярная лимфома. Врачи дают положительный прогноз при условии прохождения 8 сеансов химиотерапии, каждый из которых стоит 30 000 грн.

Две химиотерапии Юлия успешно прошла и имеет значительные улучшения, но для ее семьи, где муж из-за почечной недостаточности вынужден проходить постоянный гемодиализ, дальнейшее лечение финансово непосильно. «Очень прошу вас помочь мне выжить! Если я не пройду эти химиотерапии — я не выживу. Мой 7-летний сынишка и больной муж останутся сами, и их заберут по интернатам. Умоляю вас, помогите мне на лечение!» — говорит Юлия.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

№ карты 4731 2196 1570 6177

СИДОРЕНКО ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА

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