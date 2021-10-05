Юлия уже лишилась груди из-за онкологии и может потерять жизнь без дорогостоящего лечения

Юлия уже лишилась груди из-за онкологии и может потерять жизнь без дорогостоящего лечения

Женщина просит помочь ей собрать средства на продолжение терапии.

В редакцию ТСН.ua обратилась 28-летняя Юлия Григоренко, которая уже несколько лет борется с онкологией, просит рассказать ее историю для отзывчивых людей, которые смогут помочь справиться с финансовой нагрузкой.

«В ноябре 2019 я узнала, что у меня рак молочной железы — карцинома. Полтора года я принимаю гормонотерапию. До операции мне прокапали 8 химий, затем была удалена левая молочная железа. Но после операции пошли метастазы в кости ребер, таза, позвоночника и печень», — рассказывает молодая женщина.

Поэтому все лечение пришлось пересмотреть и начать новое, более длительное и дорогое.

«Длилось лечения 2 года, сейчас я прокапала уже 30 химий. За это время сделала кучу обследований осцинтиграфий, КТ каждые 3 месяца, анализы крови. Мы испробовали всю химию, которая закупалась государством бесплатно. Но эти лекарства перестали действовать. За год лечения препаратами ничего не изменилось. КТ показывало то положительную динамику, а в следующий раз отрицательную динамику. Только лекарства переставали действовать, врач менял препарат на более сильный. Сейчас остались лекарства, которые нужно покупать за собственные средства», — рассказывает Юлия.

Эти лекарства действительно показывают улучшение в состоянии женщины, поэтому именно их и нужно продолжать. Но один курс таких лекарств стоят 40 000 гривен.

«Последние две химии я покупаю за собственные средства, собирала средства в социальных сетях, на работе, со знакомыми... Мне надо капать минимум шесть курсов, поэтому нужно собрать 160 000 грн на 4 курса», — рассказывает женщина.

Несмотря на свою болезнь и инвалидность, Юлия продолжает работать, чтобы не остаться без денег, работает также и муж, но такой суммы им самостоятельно не собрать в короткие сроки. Ведь введение препарата следует проводить каждые 21 день. Юля просит о помощи, потому что хочет жить ради 7-летнего сына, мужа и своей семьи. Она просит о посильной помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7450 1994 5515

Григоренко Юлия Михайловна

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