Задержки поставок дронов стоят жизней: почему Украина до сих пор не получила обещанные Литвой БПЛА

Литва обещала еще до конца 2024 года отправить в Украину тысячи дронов. Но жизненно необходимые на фронте "птички" до сих пор лежат на складах литовского оборонного ведомства из-за бюрократических преград.

Об этом пишет LRT.

Одна из компаний, производящая дроны для Украины, утверждает, что отправила оборудование несколько месяцев назад.

"У нас есть информация, что мы отправили беспилотники – некоторые в октябре, некоторые в ноябре, и у нас до сих пор нет информации, что дроны прибыли в Украину", – рассказал руководитель компании-производителя дронов RSI Europe Томас Милашаускас.

Компания также до сих пор не получила приглашения для своих специалистов, которые должны учить украинских операторов дронов. Несколько других производителей также подтвердили, что не располагают никакой информацией о получении дронов Украиной.

Издание отмечает, что новостей нет по одной причине – дроны до сих пор в Литве. В то же время бывший министр национальной обороны Лауринас Кащюнас заявил, что во всем виновата бюрократия. По его словам, чтобы военные поставки наконец-то оказались в пункте назначения, они должны "пройти 6 шагов".

"Бюрократия такова, что есть вооружение на складах. Агентство оборонных ресурсов должно формально передать это армии. Затем правительство должно принять решение о передаче Украине, а Украине нужно это перевезти. Это значит, что на каждом шагу нужно сознательно двигаться как можно быстрее", — пояснил Кащюнас. .

Он заметил, что эти шаги логичны, но если на одном из них поставка застревает, то застревает все. В то же время производители дронов отмечают необходимость как можно быстрее доставить дроны в Украину.

"Ущерб очевиден – в Украине нехватка дронов, дефицит средств. И пока в руках солдат нет дронов, Украина несет большие потери, которых можно было бы избежать", – считает Милашаускас.

По мнению главы Комитета национальной безопасности и обороны Литвы Гедрима Еглинскаса, ситуация с задержкой поставок беспилотников в Украину должна подтолкнуть страну к пересмотру всей системы. А в Минобороны Литвы уже заверили, что "цепочка сокращается" благодаря постановлению правительства, которое было принято на этой неделе, а закупленные дроны в ближайшее время окажутся в Украине.

Напомним, Латвия передаст Украине более 1000 дронов разных типов. Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что сотрудничество с латвийскими производителями дронов для поддержки Украины будет продолжено.

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