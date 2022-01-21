Закарпатец Дмитрий уже в третий раз вынужден бороться с опухолью в голове

Закарпатец Дмитрий уже в третий раз вынужден бороться с опухолью в голове

Мальчик проходит лечение в Вене.

Дима Козачок сейчас находится в Вене, где врачи делают все возможное, чтобы избавить его от злокачественной опухоли, которая уже в третий раз начала расти в его голову.

Впервые ребенку диагностировали опухоль еще в 2017 году, когда у него начались головные боли и тошнота. Тогда диагноз – плеоморфная ксантоастроцитома – преодолевали ужгородские врачи. И им удалось уничтожить болезнь более чем на три года.

«А в феврале 2021 г. у Димки снова начались сильные головные боли, сделали МРТ, результат обследования показал новообразование — рецедив... Новый диагноз: глиобластома 4-й стадии (подвид ксантоастроцитомы, которая была 3 года назад). Вторая операция состоялась 18 марта 2021 г. также в Ужгороде», — рассказывают волонтеры, которые помогают семье в сборе средств на нынешнее лечение.

За этой операцией была еще одна и врачам удалось снова достичь ремиссии, опухоль одолели, но в последний месяц мальчик заболел, в первые дни нового года Диме диагностировали снова рецидив – опухоль снова выросла в голове мальчика и успела распространиться на спинной мозг.

За лечение мальчика взялись австрийские специалисты. 7 января его снова прооперировали — в головку Дмитрику будут ушивать специальную капсулу, химия из-за этой капсулы будет напрямую попадать в опухоль.

«Состояние Димы после операции стабильное, 11.01 начался первый блок химиотерапии, которая длилась несколько дней. А теперь две недели перерыв и сразу начинается второй блок химиотерапии, после чего будет контрольное МРТ», — рассказывают волонтеры.

Чтобы помочь справиться родителям с финансовой нагрузкой, которая снова предстала перед родителями, община из родного поселка мальчика организовала сбор средств, но этого тоже будет мало. Поэтому за помощью обращаются и к чужим людям и просят о жертвенности, которая может спасти жизнь ребенка.

Сегодня успешно прошла благотворительная кодяда "Щедрый вечер добрых людей". Такое мероприятие проходит второй год подряд,... Опубликовано Буштынская община Пятница, 14 января 2022 г.

Реквизиты для помощи:

ПРИВАТБАНК

гривневый счет: 5167 9856 6117 7592.

Получатель Козачок Анна Ивановна

счет в евро:

BENEFICIARY

Получатель (Ф.И.О.получателя счета на латинице) — KOZACHOK ANNA; Ukraine,90556, region Zakarpatska, district Tiachiv, Bushtuno, street Myru, building 104..

IBAN- UA783052990000026206900997054.

ACCOUNT

Счет получателя- 4149 4991 5174 6631.

BANK OF BENEFICIARY

Банк получателя - PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT

Счет банка получателя в банке-корреспонденте - 400 8867004 01.