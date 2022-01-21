Закарпатец Дмитрий уже в третий раз вынужден бороться с опухолью в голове

Мальчик проходит лечение в Вене.
Дима Козачок сейчас находится в Вене, где врачи делают все возможное, чтобы избавить его от злокачественной опухоли, которая уже в третий раз начала расти в его голову.
Впервые ребенку диагностировали опухоль еще в 2017 году, когда у него начались головные боли и тошнота. Тогда диагноз – плеоморфная ксантоастроцитома – преодолевали ужгородские врачи. И им удалось уничтожить болезнь более чем на три года.
«А в феврале 2021 г. у Димки снова начались сильные головные боли, сделали МРТ, результат обследования показал новообразование — рецедив... Новый диагноз: глиобластома 4-й стадии (подвид ксантоастроцитомы, которая была 3 года назад). Вторая операция состоялась 18 марта 2021 г. также в Ужгороде», — рассказывают волонтеры, которые помогают семье в сборе средств на нынешнее лечение.
За этой операцией была еще одна и врачам удалось снова достичь ремиссии, опухоль одолели, но в последний месяц мальчик заболел, в первые дни нового года Диме диагностировали снова рецидив – опухоль снова выросла в голове мальчика и успела распространиться на спинной мозг.
За лечение мальчика взялись австрийские специалисты. 7 января его снова прооперировали — в головку Дмитрику будут ушивать специальную капсулу, химия из-за этой капсулы будет напрямую попадать в опухоль.
«Состояние Димы после операции стабильное, 11.01 начался первый блок химиотерапии, которая длилась несколько дней. А теперь две недели перерыв и сразу начинается второй блок химиотерапии, после чего будет контрольное МРТ», — рассказывают волонтеры.
Чтобы помочь справиться родителям с финансовой нагрузкой, которая снова предстала перед родителями, община из родного поселка мальчика организовала сбор средств, но этого тоже будет мало. Поэтому за помощью обращаются и к чужим людям и просят о жертвенности, которая может спасти жизнь ребенка.
Сегодня успешно прошла благотворительная кодяда "Щедрый вечер добрых людей". Такое мероприятие проходит второй год подряд,...Опубликовано Буштынская община Пятница, 14 января 2022 г.
Реквизиты для помощи:
ПРИВАТБАНК
гривневый счет: 5167 9856 6117 7592.
Получатель Козачок Анна Ивановна
счет в евро:
BENEFICIARY
Получатель (Ф.И.О.получателя счета на латинице) — KOZACHOK ANNA; Ukraine,90556, region Zakarpatska, district Tiachiv, Bushtuno, street Myru, building 104..
IBAN- UA783052990000026206900997054.
ACCOUNT
Счет получателя- 4149 4991 5174 6631.
BANK OF BENEFICIARY
Банк получателя - PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
Счет банка получателя в банке-корреспонденте - 400 8867004 01.