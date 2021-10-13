Зарубежные врачи обнаружили у Матвея опухоль, которую пришлось немедленно удалять

Теперь за лечение ребенка нужно оплатить большие средства.

Несколько лет назад читатели ТСН.ua уже знакомились с сыном семьи Тараненко. Женя получил тяжелую травму головного мозга еще в роддоме, у мальчика была асфиксия и отек головного мозга. Поэтому на его восстановление требовались значительные средства, чтобы платить за реабилитацию в квалифицированных центрах, читатели нашего сайта не один раз помогали родителям в сборе денег на это.

Через несколько лет родители мальчика решились родить еще детей, и какое было удивление родителей, когда оказалось, что мама Жени беременна двойней. Малышипоявились на свет вполне здоровыми в 2018 году, но дальнейшего развития событий нельзя предвидеть даже в ужасах.

Когда одному из малышей — Матвею — было три года, у ребенка диагностировали острый энцефалит. Это произошло летом этого года. Малыш начал тяжело ходить, начались ночные подергивания похожи на судороги, эмоционально Матвей был нестабилен. Лечение, которое проводили, мало помогало, поэтому родители решили, что должны любой ценой спасти здоровье еще одного сына и на этот раз повезли Матвея к зарубежным специалистам на дополнительную диагностику.

Семья собрала максимально возможные для них средства и вывезла ребенка в стамбульскую клинику. Там проверили работу мозга и отметили, что значительных отклонений нет, которые бы приводили к такому состоянию малыша, поэтому местные врачи настояли на МРТ грудной клетки, брюшной полости и таза.

«На МРТ грудной клетки в правой паравертебральной области видна масса 6 см, соответствующая нейробластоме. Больной направлен в торакальную хирургию и детскую онкологию. Если после лечения нейробластомы синдром опсоклонус миоклонус атаксии сохраняется, рекомендуется лечение иммуносупрессанты», — говорится в отчете невролога турецкой больнице.

Сразу стало понятно, что лечение в Украине не действовало, потому что никто и не подозревал, что тело ребенка атакует опухоль, и предварительно злокачественная. «Нас перевезли в онкологический центр дообследоваться, была назначена срочная операция так как потеряно много времени, и уже транспортировать ребенка в Украине не было возможности.

7 октября утром малыша прооперировали и удалили опухоль. По словам врачей, операция прошла хорошо. «Ребенок сейчас в стационаре, опухоль отправили на гистологию. Состояние Матвея стабильное. Но неврологические симтоматики атаксии (спонтанные движения), которые вызвала опухоль, поразили спинной мозг. Так как опухоль была расположена вблизи позвоночника», — рассказывает отец мальчика Александр.

Поэтому впереди у ребенка изнурительное лечение и оно будет дорогим, если опухоль окажется незлокачественной, и очень дорогим — если будет наоборот. Но семья уже в долгу перед клиникой, ведь за операцию нужно заплатить более 20 000 долларов, а родители Матвея смогли заплатить авансом только половина из нужной суммы.

«Я заплатил аванс, все что было и помогли родственники — 9500 долларов. Очень много денег ушло на обследование. Остальное, как договорился с клиникой, нужно будит оплатить к выписке. Помогите вернуть сына, мне уже никто не сможет больше помочь кроме вас, пожалуйста», — просит отец Матфея.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7574 2102 3658

ТАРАНЕНКО АННА ИВАНОВНА

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