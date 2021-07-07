Женя родилась с пороком скелета, и сейчас нужна немедленная операция на позвоночнике

Порок начал становить угрозу для здоровья и жизни ребенка.

Женя Пробичева — одна из близняшек, но девочка родилась с пороком руки, и тогда уже были заложены недостатки позвоночника, которые сначала врачи не замечали.

«Евгения родилась с аномалией развития верхних конечностей, лучевой косорукостью, отсутствием больших пальцев на обеих руках. Моя дочь перенесла 15 операций на ручке и еще требует, потому что правая рука еще короткая. Двенадцать лет назад, когда ребенок уже научился сидеть, я заподозрила, что ее спинка, одна половина грудной клетки была шире, чем вторая половина. Тогда я обратилась в «Охматдет» в отдел ортопедии, чтобы осмотрели моего ребенка. Врач осмотрел Евгению и сказал, что все хорошо, чтобы мы шли лечили недостаток руки. Наверное, врач не мог заподозрить, что у ребенка сразу могут буть несколько патологий», — вспоминает тогдашние события мама девочки.

Ко всему еще в 5 лет Евгения получили еще диагноз — врожденная аномалия среднего уха, тугоухость 3 ст., поэтому ей был показан слуховой аппарат. Но это не помешало девочке пойти в первый класс. Все бы хорошо, но длительное сидение за партой лишь усилило искривление позвоночника.

«Евгения начала сутулиться. Видимых изменений на спине еще не было. Она ходила и по сегодняшний день ходит на плавание. Затем в конце второго класса я заметила некоторые изменения — правая лопатка, где у нее короче рука, начала выпираться. А уже в конце 5-го класса уже видно горб и при наклона туловища уже видно реберный горб», — добавляет женщина.

Мама понимала, что ребенку нужна немедленная помощь специалистов, чтобы остановить прогресс искажения, ведь как показали исследования, угол наклона уже был 45 градусов. К тому же у ребенка оказался лишний позвонок и ребро, которые сформировались еще в утробе матери.

«Врач нам поставил диагноз — врожденный прогрессирующий сколиоз (угол 45 градусов — 3 ст.) с лишним позвонком и лишним ребром. Врач сказал, что с таким пороком ребенок уже родился и начала прогрессировать в период интенсивного роста, и если мы не сделаем операцию, позвоночник будет искривляться все больше, горб будет становиться еще больше, сместятся внутренние органы, начнется одышка и сердечная недостаточность, будут сильные боли в спине и в дальнейшем приведет к параличу», — рассказывает мама Жени.

К тому же во время этой операции врачи удалить лишний позвонок, который имеет неправильную форму. Такая операция сейчас будет менее опасной для ребенка, но с каждым месяцем и оттягиванием оперативного вмешательства — риск будет расти. Потому что организм ребенка развивается и недостаток все больше прогрессирует.

«Сумма такой операции — 300 тыс грн. Для меня это нереальная сумма. У моей Евгении есть сестра-близнец, и я их воспитываю одна. Я вас очень прошу, помогите моему ребенку, помогите ей не стать инвалидом на всю жизнь, помогите нам сделать ей спинку равной», — просит мама девочки.

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5168 7451 0835 5949

ПРОБИЧЕВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА

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