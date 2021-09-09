Жизнь 4-летнего Никиты сейчас в руках врачей и зависит от вовремя оплаченных счетов

Жизнь 4-летнего Никиты сейчас в руках врачей и зависит от вовремя оплаченных счетов

Семье нужно собрать почти 100 000 долларов на лечение.

Помощь необходима 4-летнем Степанову Никите, у которого в животе образовалась злокачественная опухоль, и теперь она ставит жизнь мальчика под угрозу.

Летом 2020 малыш начал жаловаться на боль в животе, потом появилась желтуха, поэтому врачи предположила, что у него Гепатит А и начали лечение. Оно совсем не подействовало, и начались новые исследования, так была обнаружена опухоль в животе. Мальчика срочно прооперировали и определили, что новообразования злокачественное, однако как выяснилось впоследствии, биопсия показала не тот род опухоли, поэтому первое лечение химией не давало того результата, которое должно сработать.

«Мы начали лечение, прошли 1 курс химии, оказалось, что диагноз ошибочный! Начали лечение по новому диагноза лимфома Беркитта в Харьковской областной детской клинической больницы. Путь не был легким, мы полгода боролись за жизнь нашего малыша с помощью химии! Мы справились! Но прошло меньше месяца и страшное слово рецидив прозвучало, как гром среди ясного неба», — рассказывает мама мальчика.

Дальнейшее лечение родители не хотело проводить в Украине и заручившись поддержкой благотворителей, повезли лечить сына в Турцию, где врачи спасают ему жизнь.

«Здесь же нам назначили немедленное лечение, потому что состояние Никитка ухудшается и счет шел на минуты. Несколько дней назад у нашего малыша случился очередной рецидив, ему немедленно начали капать сильную химию, времени на раздумья не было», — рассказывает мама.

Мальчик уже прошел третий блок химиотерапии, который дал очень не просто, появились побочные эффекты, которые мучают ребенка. «Ситуация Никитка очень неприятна. В связи с тяжелым состоянием, ребенок практически все время находится в стационаре, по этой же причине лечение в разы дороже предполагаемого. Через две недели необходимо будет продолжить лечение, после чего в Никитка планируется операция и ТКМ, но средств на все это нет вообще», — рассказывают благотворители, которые помогают в лечение мальчика.

Никитка борется с болезнью и жуткими последствиями третьего блока химии! Друзья, ситуация Никитки очень неприятна. В ... Опубликовано Всеукраинский благотворительный интернет-проект "Страна добрых дел" Вторник, 7 Сентября 2021

«Суммы, которые нам озвучивают, в евро! Мы всячески стараемся, но, к сожалению, такие суммы нашей семье не осилить! Финансовое состояние нашей семьи не позволяет нам оплатить дорогостоящее лечение, которое необходимо нашему малышу! Мы живем на съемной квартире и у нас есть дочь школьного возраста! В семье работает только муж, так как я нахожусь постоянно с сынишкой. Молю, помогите пожалуйста спасти сына! Умоляю!», — просит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4993 8052 4130

СТЕПАНОВА ЯНА АНДРЕЕВНА

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