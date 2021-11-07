Жизнь крошечного Димы сейчас зависит от каждого украинца и не только

На спасительный укол, который стоит 65 миллионов гривен, можно собрать только, когда присоединится как можно больше людей.

Дима Басов стал для своей семьи настоящим новогодним подарочком, ведь родился в канун нового 2021 года. Но когда малышу исполнился месяц, родители начали замечать слабость и неестественную вялость у малыша, поэтому начали обращаться к специалистам, чтобы выяснить что с ребенком.

«После многочисленных обследований и осмотров врачей во множестве больниц, нам назначили ДНК-тест по подозрению СМА 1 (спинальная мышечная атрофия первого типа) агрессивная форма течения болезни. 12.04.2021 мы получили положительный результат из лаборатории США, что подтвердило болезнь», — рассказывает отец Димы.

Спинальная мышечная атрофия — это генетическое заболевание, которое делится на несколько типов. Первый из них не дает детям без лечения дожить и до двух лет. Из-за «сломанного» гена не производится нужный людям белок, который в итоге приводит к атрофии мышц, что отвечают как за дыхание, так и за работу сердечной мышцы. Именно поэтому для малышей, которые имеют СМА1, так важно как можно быстрее лечения до достижения ими двухлетнего возраста.

Генетики всего мира еще несколько лет назад делали только первые шаги в изобретены действенного лечения, но сейчас уже существует несколько видов лечения, которое рассчитано на пожизненное введение таких препаратов. Лечение такими могут достигать десятков миллионов долларов на всю жизнь. Поэтому генетики США попытались усовершенствовать лекарства и создали пока единственный в мире укол, который за первое же введение навсегда исправляет поломку гена. Цену такого укола назначили более чем в два миллиона долларов, что действительно дешевле по сравнению с лечением пожизненным аналогами. Но разработчики предположить не могли, что многим родителям придется собирать такие средства самостоятельно, так как такая стоимость препарата является недостижимой даже для бюджетов многих государств.

Поэтому родители Димы вынуждены обращаться к неравнодушным людям, чтобы успеть собрать колоссальную для обычной украинской семьи сумму в 65 миллионов гривен. Первые успехи в них уже есть, уже собрано более 9 миллионов гривен, что дает надежду, успеть собрать всю сумму, если присоединятся как можно больше людей хотя бы наименьшей суммой средств. Даже если каждый украинец перечислит только 1 гривну, большая часть средств будет собрана. Тем более, что украинцы уже показали, что могут собрать даже такую огромную сумму всего за несколько месяцев, когда средства собирала на такое же лечение другая семья.

«Деньги нужно собрать как можно быстрее, поскольку болезнь прогрессирует... Мы надеемся на всех добрых людей, которые смогут помочь спасти жизни нашего малыша. Заранее спасибо всем неравнодушным людям, которые уже нам помогают! Вы дарите надежду нашей семье каждый день! Это очень нам сейчас нужно», — говорят родители малыша.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк отец Басов Виктор

5168 7520 1126 6494

Приватбанк иметь Басова Анна

5168 7520 1126 6536

ИЛИ

Монобанк иметь Басова Анна

5375 4141 0565 1581

Больше информации и реквизитов: https://www.facebook.com/helpbasov/

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