Златославе нужна ваша помощь, чтобы пройти операцию

Также ребенку понадобится дальнейшая реабилитация.

Златослава Голодная родилась преждевременно на 27 неделе беременности и это дало свои негативные последствия, у ребенка диагноз - ДЦП, спастическая диплегия.

«Злата первые 10 дней самостоятельно не дышала, месяц была в реанимации и еще 2 месяца на втором этапе выхаживания. В месяц сделали УЗИ головки, который показал, что есть кровоизлияние», - рассказала мама ребенка.

С тех пор родители начали возить ребенка на реабилитацию, чтобы уменьшить последствия таких событий.

«После реабилитаций есть положительная динамика, движения более уверенны, лучше координация, ходит за одну ручку, но самостоятельно еще не может. У Златы хороший прогноз и она сможет самостоятельно ходить, но для этого нужно постоянно заниматься. В ближайшее время врачи рекомендуют нам сделать операцию из-за дисплазии тазобедренных суставов, потом реабилитация, цена курса - 18000 грн. Самостоятельно мы уже не можем собрать нужную сумму, потому что в год нужно пройти 6-7 курсов», - рассказывает мама девочки, которая самостоятельно воспитывает ребенка.

«Мы обращаемся к вам с просьбой о помощи в сборе нужной суммы, помогите нам пожалуйста. Только постоянные реабилитации и занятия помогут Злате стать обычным ребенком, подарят счастливое детство», - добавляет женщина.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7427 3109 3336 Голодная Алина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку