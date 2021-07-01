Злокачественная опухоль образовалась в горле 5-летнего Артемки

Малыша спасают, но не хватает средств.

Повод обеспокоиться за здоровье 5-летнего сына Артема Малахова у мамы возник тогда, когда малыш начал во время сна вдруг храпеть, начал гундосить, начались боли в ногах. Женщина вспомнила об истории болезни другого малыша, на которую наткнулась в Сети, и решила перестраховаться. Материнский инстинкт не подвел.

«Почитал посты одной мамы, которая лечила ребенка от рака, я поняла сходство в симптомов и заподозрив неладное, повезла ребенка сначала к ЛОРу. У Тёмы обнаружили опухоль на миндалине и направили в харьковской больнице, где приняли биопсию и сообщили, что у сына лимфома Беркитта», — рассказывает мама мальчика.

Малыша начали срочно лечить и сейчас видно, что все было сделано вовремя и правильно. «Организм Темочка дает положительный ответ на лечение, хотя и сильные побочные явления. Он борется изо всех сил и мы надеемся только на победу», — рассказывает мама малыша.

И сейчас есть еще одна проблема — с финансовой нагрузкой сначала удавалось справиться самим и с помощью близких людей, но ситуация стала непосильно.

«Томографы, некоторую химию и сопроводительные лекарства покупаем сами. 4 блока шли своими усилиями и помощью близких. Старшая дочь тоже на инвалидности (фенилкетонурия), муж лежит с ребенком, а я работала обычным продавцом в магазине. Но недавно его закрыли, а нас уволили. Поэтому выхода у меня не осталось и хочу обратиться за помощью к добрым людям. Лечиться нам еще долго и основное лечение, обследование и поддерживающую терапию и реабилитация. Умоляю помочь нам это все пройти», — просит женщина.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7451 0628 3796

МАЛАХОВА Юлия Олеговна

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