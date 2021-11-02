Злокачественная опухоль угрожает жизни 22-летней Лизы: девушку ждут на лечение в Германии

На первый этап лечения нужно 40 тысяч евро.

В редакцию ТСН.ua обратилась 22-летняя Лиза Мирошниченко из Донецкой области, которая просит рассказать свою историю для неравнодушных людей, которые помогли бы ей справиться с болезнью.

«В июне месяце 2021 года мне был поставлен страшный и неожиданный диагноз: недифференцированная мелкокруглоклеточная саркома мягких тканей без перестройки гена EWSR1 fusion. Я прошла 6 курсов химиотерапии и со временем опухоль к химии привыкла. Она очень агрессивна, растет с небывалой скоростью, образуя новые очаги», – рассказывает Лиза.

Украинские медики не берутся за удаление этого образования из-за больших размеров. Предлагают новое лечение химией, но нет гарантии, что опухоль не станет устойчивой и к этому лечению, а значит будет упущено еще время. Его у девушки нет. Сейчас каждый день Лизы полон боли, которую приходится утолять сильнодействующими препаратами. «Я в достаточно тяжелом состоянии. Мне уже назначена 1 группа инвалидности. Все время я прикована к постели из-за сильного болевого синдрома и употребляю опиоидные анальгетики (морфин), ведь уже и лежачее состояние становится невыносимым», — рассказывает Лиза.

Смириться с такой ситуацией нет сил и желания, поэтому девушка обратилась за помощью к немецким специалистам.

«Связавшись с клиникой в Германии, мне дали надежду на жизнь. Материально неподъемный для моей семьи. Меня воспитывает только мама, а она – инвалид 2 группы. 1 курс химиотерапии стоит от 9000 €, а он, конечно, нужен не один. А еще обследование, операция – от 29 500 €. И это без учета перелетов и транспортировки. Очень прошу, помогите мне не упустить шанс на жизнь", – просит девушка.

Реквизиты для помощи:

Карта моно: 5375414116978569

Мирошниченко Елизавета Олеговна

Карта €: 5375419905551279

Мирощенко Елизавета

Карта $: 5375418808171136

Мирощенко Елизавета

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