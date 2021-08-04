Злокачественная опухоль уже второй раз атакует 4-летнего Пашу и избавить его от нее взялись испанские врачи

Злокачественная опухоль уже второй раз атакует 4-летнего Пашу и избавить его от нее взялись испанские врачи

Малыш проходит дополнительное обследование, чтобы назначить действенное лечение.

Паша Татарчук, несмотря на свой маленький возраст, уже второй раз вынужден бороться за свою жизнь. Впервые онкология поразила мальчика, когда ему не было еще и двух лет.

«К концу декабря 2019 Паша очень сильно похудел, постоянно температуры в и не мог ходить, с каждым шагом чувствовал боль в области правой почки. 9 января 2020 я записала на УЗИ и там обнаружили огромное образования. После гистологии поставили диагноз нейробластома с метастазами в костный мозг», — вспоминает страшные для семьи времена мама мальчика Ирина.

Паша прошел два блока ,и затем операция по удалению опухоли и еще три блока химиотерапии. Далее была лучевая терапия и пять месяцев иммунотерапии. В общем Паша прошел десять месяцев тяжелого лечения.

«Паше весь путь этих лечений давался очень сложно, он ненавидел всех вокруг себя, ребенок столько слез выплакал, каждый раз приходя в больницу он бился, не давал к себе подходить, защищал себя как мог и со злостью смотрел на меня, потому что я его держала. Паша маленький и не понимал для чего это все... Но в конце ноября 2020 мучения закончились — Паша был в ремиссии", — добавляет женщина.

Далее малышу каждые три месяца только обследовали, чтобы убедиться, что болезнь отступила, но худшие опасения, к сожалению, оправдались — опухоль снова выросла, но на этот раз в затылочной области головного мозга.

Врачи ошеломили, что эта опухоль очень агрессивна и очень быстро растет. Поэтому семья решила искать спасения у иностранных врачей. Две испанские клиники откликнулись, одна из них в срочном порядке приняли ребенка на лечение, чтобы удалить новообразования.

«Две недели назад Паши сделали операцию, на операцию взяли в срочном порядке, так как ситуация была критическая. Клиника приняла нас в долг с половиной оплаты», — говорит Ирина.

Но это лишь новое начало. Следующая клиника уже ждет ребенка на дальнейшее лечение, но даже за операцию у семьи остался долг, на продолжение лечения нет средств вовсе.

«Лечение нужно срочно начинать, потому что опухоль может заново появиться в короткие сроки. Эта неделя у нас начинается с обследования, мы оплатили только половину суммы за него и пообещали внести оставшуюся сумму на этой неделе. Я очень сильно переживаю за своего ребенка и хватаюсь за любую возможность, чтобы начать как можно скорее лечения. Прошу вас, откликнитесь пожалуйста, подарите Паши шанс на жизнь», — умоляет женщина.

Реквизиты для помощи:

ПРИВАТБАНК 5457 0822 2185 3240

Монобанк 5375 4141 2909 9312

ОЩАДБАНК 4790 7299 1241 6526

Татарчук Ирина (мама)

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