Еще одна смерть возле метро в Киеве: что известно о погибшей

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Киеве в подземном переходе станции метро "Теремки" обнаружили тело мёртвой женщины.
В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что предварительно на теле не обнаружены признаки насильственной смерти. Личность погибшей пока не установлена.
"По внешним признакам женщина без постоянного места жительства в возрасте около 45-50 лет. На месте работает следственно-оперативная группа. Тело женщины обнаружили в переходе возле метро в 6 утра, во время обхода. При каких обстоятельствах она там оказалась — пока неизвестно", – сообщили нам в полиции Киева.
Напомним, 24 января в Киеве на станции метро "Тараса Шевченко" внезапно скончался пассажир. Тело было замечено на перроне, покрытом серой пленкой.
Читайте также: