Еще одна смерть возле метро в Киеве: что известно о погибшей

В Киеве в подземном переходе станции метро "Теремки" обнаружили тело мёртвой женщины.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что предварительно на теле не обнаружены признаки насильственной смерти. Личность погибшей пока не установлена.

"По внешним признакам женщина без постоянного места жительства в возрасте около 45-50 лет. На месте работает следственно-оперативная группа. Тело женщины обнаружили в переходе возле метро в 6 утра, во время обхода. При каких обстоятельствах она там оказалась — пока неизвестно", – сообщили нам в полиции Киева.

Напомним, 24 января в Киеве на станции метро "Тараса Шевченко" внезапно скончался пассажир. Тело было замечено на перроне, покрытом серой пленкой.

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