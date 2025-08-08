08.08.2025: в чем "магия" этой даты и почему в Киеве в этот день бум бракосочетаний

В Киеве бум свадеб / © Freepik

Реклама

08.08 2025 — дата, которую нельзя забыть. Именно эта магия цифр привела к двери Киевских ЗАГСов любителей символизма.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Евгения Гладуна.

08.08.2025 — красивая дата, ажиотаж вокруг которой особенно заметен у столичных ЗАГСов. Молодожены верят, что, заключив брак в такой символичный день, семейная жизнь также будет яркой и долгой, ведь 8, как известно, — символ бесконечности. Чтобы пожениться именно в этот день, некоторые занимали очередь за несколько месяцев вперед, но были и те, кому просто повезло.

Реклама

Настя и Стас не могли выбрать дату заранее, ведь Стас — военный, и ему было трудно спланировать отпуск. Но паре не только повезло, им даже удалось продолжить семейную традицию.

«У меня тетя и дядя тоже расписаны 08.08, и так получилось, что у нас одинаковая дата. Они уже 27 лет вместе, и поэтому нам так понравилось», — говорят молодожены.

Однако большинство пар, конечно, выбирали такую красивую дату сознательно, а были и те, кто подошел к выбору особенно ответственно. Роман и Маргарита заняли очередь за 2 месяца, потому что так им посоветовали звезды.

По словам сотрудников подольского ЗАГСа, тенденция к заключению брака в небанальные даты возобновилась не так давно, но уже сейчас количество желающих создает ажиотаж. К примеру, в прошлую пятницу в Киеве было зарегистрировано 193 брака, сегодня — уже триста.

Реклама

В архивах ТСН немало сюжетов о таких датах: 7 июля 2007 года — центральный ЗАГС столицы женит символические 77 пар. Днепр бьет рекорды — 714 браков за сутки. 10.10.10 — в столице 900 браков. Такое было 12.12.2012, потом 02.02.2020. Красивая памятная дата уже случилась и в этом году — влюбленные пошли под венец 5.05.2025.

Молодожены же убеждены: любая дата может стать незабываемой — главное, как и с кем ты начинаешь семейную жизнь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ 8 АВГУСТА — ПЯТНИЦА