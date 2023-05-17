1+1 media и УНИАН призывают международные учреждения поспособствовать освобождению журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка из плена РФ

Журналист Дмитрий Хилюк уже больше года находится в российском плену.

Группа 1+1 media обращается в международное профессиональное сообщество и правозащитные коммьюнити с просьбой посодействовать освобождению из российского плена журналиста информационного агентства УНИАН Дмитрия Хилюка, а также всех гражданских заложников, которых РФ незаконно удерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

Журналист Украинского независимого информационного агентства (УНИАН), входящий в состав группы 1+1 media и являющийся одной из самых популярных медиаплощадок УАнета, Дмитрий Хилюк уже больше года находится в российском плену. Дмитрий вместе с отцом Василием Хилюком был похищен российскими силовиками 3 марта 2022 года. Через восемь дней отца освободили из-под ареста, однако журналист остался в плену.

По состоянию на май 2023 года у родителей Дмитрия Хилюка есть только одно известие о сыне — лаконичное письмо, написанное им в апреле прошлого года в одной из российских тюрем.

"Официальный статус Дмитрия Хилюка – гражданский заложник. Согласно международному праву, таких людей должны возвращать вне специальных обменов. Чтобы не навредить процессу освобождения, в течение года большой войны соответствующие государственные структуры рекомендовали не афишировать информацию об этом случае, однако эти данные стали общедоступными и открытыми. Мы призываем международное сообщество предоставить этой ситуации максимальную огласку и сделать все возможное для того, чтобы страна-агрессор отпустила Дмитрия Хилюка, а также всех гражданских, которых она до сих пор держит в бесчеловечных условиях в плену", — комментируют в 1+1 media.

Факты, подтверждающие похищение Дмитрия Хилюка российскими силовиками 3 марта 2022 года и его содержание в тюрьме вблизи украинской границы, приведены в расследовании RSF по этой ссылке. Детали захвата Дмитрия также размещены в статье по этой ссылке.

Обращаемся к представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК), организациям European Federation of Journalists и International Federation of Journalists, Европейской комиссии и лично президентке Еврокомиссии госпоже Урсуле фон дер Ляен с просьбой помочь в освобождении Дмитрия Хилюка!