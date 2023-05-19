1,5-тонная авиабомба складывает трехэтажную школу под ноль: россияне ровняют Орехов постоянными ударами

Под обстрелами из авиации, минометов и тяжелой артиллерии здесь цветет сирень, уже высажены картофель, помидоры и огурцы.

Несмотря на постоянные атаки россиян, на линии фронта Запорожья остаются более девяти тысяч человек. Многострадальный Ореховский район под ежедневными ударами вражеской артиллерии, авиации и управляемых авиабомб. В самом Орехове, где россияне разрушают дома, магазины и школы, остается более тысячи человек, говорится в ТСН.

На разбитой территории, где раньше был его огород, Юрий собирает обломки российский боеприпасов. В последний раз в его двор прилетело на этой неделе, тогда муж с женой уцелели, выехали в Запорожье. В Орехов супруги приезжают постоянно, чтобы убрать двор после вражеских атак и прополоть грядки с уцелевшими рассадой. “Еще сильнее разбило, было не так, где-то прилетало, все валяется еще сильнее. И "Градами" вчера стреляли, ночью – фосфором. Всю ночь. Фейерверки отдыхают”, – говорит Юрий.

Наибольшее разрушение, говорят чрезвычайники, Ореховую враг наносит управляемыми авиабомбами. Их невозможно заранее отследить, слышать уже свист, с которым бомбы летят, чтобы спрятаться в подвал, у жителей есть считанные секунды. Но бывает, и это не спасает. Оккупанты бросают на город мощные бомбы: по 500 и полторы тысячи тонн. "Управляемая авиабомба весом 500 кг попадает в жилой дом, то сносит к фундаменту, если 1.5 тонны, то трехэтажная например школа складывается в ноль полный", — рассказывают спасатели.

В Орехове и других прифронтовых селах Запорожья разбиты почти все магазины, купить хлеб — жителям за счастье. Так что дважды в неделю людям раздают гуманитарную помощь спасатели. Везут питьевую воду, средства гигиены и еду.

Сейчас продукты привезли в Малую Токмачку — еще полтора года назад здесь жили три тысячи человек, ныне остались полторы сотни. В селе нет света, воды и газа. Впрочем, несмотря на это, жители сеют и возделывают огороды.

Под обстрелами из авиации, минометов и тяжелой артиллерии здесь цветет сирень, уже высажены картофель, помидоры и огурцы. На уцелевших дворах пасутся козы. В перерывах между атаками жители хозяйничают и очень ждут победы.

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