1 сентября под звуки взрывов и воздушной тревоги: как школьники будут учиться в Украине

Подземная школа в Запорожье / © ТСН

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В подземных школах и убежищах, с вынужденными перерывами из-за воздушной тревоги или в дистанционном режиме — у украинских школьников сегодня начался новый учебный год.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

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Праздник под звуки воздушной тревоги

В Сумах первый звонок прозвучал прямо на фоне сигнала воздушной тревоги. В большинстве учебных заведений города ввели смешанный формат обучения в укрытиях. Из отдельных прифронтовых районов ученикам приходится добираться до школ по специально оборудованным антидроновым коридорам.

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В Одессе праздничные линейки прошли не на школьных дворах, а исключительно в помещениях учебных заведений. Для большинства учеников первый звонок прозвучал в учебных кабинетах, а в фойе собрались только первоклассники и выпускники.

Харьков традиционно сделал основную ставку на обучение в построенных подземных укрытиях и известной «метро-школе».

В Днепре, где ситуация с безопасностью также остается сложной, почти 90% школьников будут учиться либо очно, либо в удобном смешанном формате — это на 5% больше, чем в прошлом году.

Запорожье: 23-я подземная школа

А вот в Запорожье, где управляемые авиабомбы (КАБы) и FPV-дроны чуть ли не ежедневно терроризируют гражданскую инфраструктуру, сегодня торжественно открыла свои двери уже очередная подземная школа.

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Праздничное утро для всех школьников Запорожья традиционно началось с тревоги из-за угрозы вражеских атак. Но, несмотря на это, 35 тысяч учеников вернулись к учебному процессу. Они будут учиться в смешанном формате или очно — исключительно в уютных укрытиях.

И, конечно же, только в убежищах сегодня прошли первые праздничные линейки. Собрать всю школу в полном составе, как правило, не удавалось, ведь война диктует свои суровые правила — поэтому первый звонок звучал в несколько смен. Вместо привычных торжеств в отдельных учебных заведениях детям предлагали интерактивную игру.

«Сейчас состоится праздник для первых и девятых классов — у них пройдет „битва за первый звонок“. Затем мы с радостью встретим учеников второго, третьего и четвёртого классов. Они будут искать первый звонок, потому что он неожиданно исчезнет!» — делится планами директор гимназии № 94 Виктория Яковлева.

Сегодня в области открыла свои двери для учеников уже 23-я по счету подземная школа. Она рассчитана на 1000 учеников, которые будут учиться в две смены.

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«В каждой подземной школе будут полноценно обучаться 500–700 детей в две смены. Всего в офлайн-образование и смешанное обучение вошли 35 тысяч детей, которые учатся в простейших укрытиях или противорадиационных убежищах», — сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Прифронтовые общины: эвакуация и подземные хабы

А вот в прифронтовых общинах Запорожской области учебный год начнётся далеко не для всех детей. В Беленковской и Комышуваской общинах ещё в августе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из-за постоянной угрозы обстрелов.

В Кушугуме, Балабино и Беленьком также построены подземные школы, но дети в них пока не учатся. Объекты используются в качестве гражданских центров, на базе которых местным жителям, находящимся под круглосуточным прицелом россиян, предоставляются все необходимые социальные и медицинские услуги.

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