1 января стало самым теплым во Львове за все годы наблюдений: чего ждать от погоды дальше

1 января стало самым теплым во Львове за все годы наблюдений: чего ждать от погоды дальше

В первый день 2022 года столбики термометров показывали до 9 градусов тепла.

Львов 1 января побил температурный рекорд. Ведь этот день оказался самым теплым за все годы наблюдений.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

9 градусов тепла показывали столбики термометров и такого теплого первого дня нового года не было уже шесть десятилетий.

Хотя погода совсем не новогодняя, людей это не огорчает, они гуляют по городу и радуются грядущему году.

В ближайшие несколько дней во Львове днем будет так же тепло, как сегодня – до +9.

В то же время на западе Украины на 2 января уже объявили штормовое предупреждение — порывистый ветер, туман, а на дорогах гололедица. В горах из-за потепления есть опасность схождения лавин.

В целом же, по прогнозам синоптиков, погода в январе по всей Украине будет в пределах климатической нормы — с небольшими морозами.

Во Львове зафиксировали самое теплое первое января за все годы наблюдений

Читайте также: