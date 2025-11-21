10 дней полз к своим: невероятная история военного, который 4 месяца провел с турникетом на травмированной ноге

Руслан Ильчук / © ТСН

Военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады Руслан Ильчук полгода провел на нулевых позициях, четыре месяца из которых — с турникетом на ноге после подрыва на мине. Эвакуировать его было невозможно из-за плотной работы вражеских дронов, а его невероятная история выживания — это история о воле к жизни, черном юморе и любви, которая ждала дома.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Руслан зашел на позицию на окраине села Григорьевка Луганской области в феврале этого года. Уже тогда этот участок фронта был чрезвычайно сложным для логистики.

«Месяц-два мы должны были там просидеть, и нас должны были поменять. Труднее всего было выйти и зайти — дроны и сама артиллерия», — вспоминает Руслан Ильчук.

На двоих с побратимом с позывным «45-й» они обустроили мини-блиндаж, больше похожий на нору. Провизию и боеприпасы сбрасывали дронами, а воду вынуждены были брать из реки, которую, по словам Руслана, «пили, и не было ничего плохого».

Трагедия произошла в апреле 2025 года, когда Руслан во время вылазки к реке за водой наступил на противопехотную мину.

«Я тихонько проходил, одного увидел „лепестка“ (мину-лепесток), отошел сантиметров 30, и что-то бахнуло под ногами. Смотрю на ногу — там остался большой палец и пятка», — рассказывает военный.

Четыре месяца с турникетом

«45-й» помог наложить турникет, но, несмотря на запрос на эвакуацию, вывезти Руслана было невозможно.

«Стало понятно, что эвакуация в ближайшее время невозможна, потому что, как у нас говорят, „грязное небо“, очень много дронов, невозможно это было сделать», — объясняет боевой медик с позывным «Пилюля».

По протоколу, турникет нужно снять в течение двух часов. У Руслана же он стоял уже неделю, и медик по рации объяснил: снимать его нельзя. «Продукты распада его убили бы», — передал «Пилюля».

Руслан, который три дня ждал спасения, впоследствии «просто смирился». Он еле держался от боли, температуры и бессонницы. Ему помогал только побратим «45-й», который бегал за водой, провизией и павербанками.

Вокруг летали вражеские дроны. В мае, когда стало жарко, ситуация осложнилась: рана начала гноиться, а в нору слетались мухи.

«Начались первые опарыши, сначала 5-7. Первую был страх: нога гноится, черви появились. А потом начали шутить, что с ногой можно идти на раков, а с опарышами на карася», — вспоминает Руслан.

Не сойти с ума помогал черный юмор, прокручивание лучших дней жизни и слова жены Олеси, которая каждый раз повторяла в голосовых: «Мы ждем его домой… Без рук, без ног — без разницы, голова на месте — ты возвращаешься домой».

Долгие 10 дней до «большой земли»

В течение полугода, до июня, Олеся даже не знала, что муж ранен — короткие сообщения записывали побратимы.

«Я не жила, как он уехал, жизнь просто стала… Внутри я постоянно кричала, у меня в голове стоял постоянный визг. Это самая большая безысходность», — признается жена.

16 августа, после четырех месяцев с турникетом, Руслан и «45-й» получили приказ покинуть позиции. Руслану дроном сбросили костыли, павербанки, еду и антитепловизионный плащ.

«Я с этим начал шагать, не смог. Упал. Надо было выбирать: или костыли, или автомат. Оставил автомат», — рассказывает Руслан.

Далее он мимо посадок, руководствуясь указаниями дрона, которым управлял пилот с псевдонимом «Фартовый».

«Переживал, чтобы он не истек кровью, чтобы он был жив… Медикаменты, вода, еда. Ты ползешь, хочешь воду, еду», — вспоминает пилот «Фартовый».

Он преодолел невероятные 8 километров. В дороге он вплотную встретил оккупанта, с которым «пять минут поговорил», а «Фартовый» быстро отработал по врагу.

Когда собратья его нашли, они не верили, что он смог пройти такое расстояние. При попытке сменить повязку на ране, остатки ноги начали распадаться: «Под каждым витком бинта черви выпадали, выкручиваю-выкручиваю, и кусок ноги у меня просто выпадает, у меня остается просто пятка».

26 августа, после полугода, Руслан увидел «большую землю».

«Он мне написал — я вышел. Я говорю: набери меня. Он пишет: я не буду набирать, потому что я буду плакать. Я звоню и говорю: плачь», — вспоминает Олеся.

Руслан похудел на 20 килограммов. Сейчас он проходит реабилитацию с протезом: «Цель текущая — адаптация культи к нагрузке, тренировка нагрузки, баланса».

К сожалению, человек, который помогал ему держаться и спасал его — побратим «45-й» — пока числится пропавшим без вести.

Руслан говорит, что выжил благодаря «везению и Богу», а его жена, которая пережила все эти месяцы на транквилизаторах, оставила работу, чтобы быть рядом.

«Он ко мне вернулся, я начала дышать, я начала жить, у меня мир приобрел краски, я хожу, улыбаюсь, и он все время улыбается», — говорит Олеся.

