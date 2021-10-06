10-километровый отрезок трассы во Львовской области перекрыли из-за загрязнения токсичным веществом

50-летнего водителя с ожогом стопы забрали в больницу.

Из-за разгерметизации цистерны, перевозившей каустическую соду, пришлось перекрывать трассу Ковель-Жовква Львовской области. 10 километров дороги загрязненные токсичным веществом.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Жидкая каустическая сода — едкое вещество, которое вызывает химические ожоги. По предварительным данным, водитель грузовика, который перевозил опасный груз, увидел, что цистерна течет, остановился и отцепил ее. Но жидкий натрий уже повредил металл. Поэтому цистерна сначала наклонилась, а затем перевернулась.

50-летнего водителя с ожогом стопы забрали в больницу. Само вещество обезвредили спасатели, в защитных костюмах несколько часов водяными стволами осаждали облака с испарениями.

Сейчас движение по трассе открыли, опасности, уверяют специалисты, нет.

Напомним, что накануне произошла масштабная авария также на Львовщине. Там столкнулось пять автомобилей — один человек погиб. Движение по трассе Киев-Чоп возле Ярычева полностью было перекрыто.

Новости Украины: на трассе "Ковель-Жовква" разлилось токсичное вещество

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку