10-летняя девочка из Днепропетровщины на уровне со взрослыми днями и ночами готовит для фронта

Ей всего 10 лет, а она на днях и ночами работает на кухне рядом со взрослыми. Девочка с Днепропетровщины помогает стряпать для военных, потому что в ее селе готовят на передовую чуть ли не в промышленных масштабах. За неделю пекут более пяти тысяч блинов и лепят и варят столько же вареников, говорится в ТСН.

Взрослые хозяйки и 10-летняя Виктория готовят песню. Девочка не отстает, умело крутит блины с повидлом и сгущенкой. “Я начала с первых дней войны. Я мотала блины, солила сало, готовила вареники. Могу и всю ночь, могу и допоздна”, — говорит девочка.

Утром Виктория учится, а как только справится с уроками, спешит к соседям-волонтерве. Гулять с подружками, говорит, будет после победы. "Больше хочется помогать нашим солдатикам, чтобы они там не голодали и не спали в холоде", — говорит ребенок.

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Мама дочь поддерживает, потому что и сама часто здесь волонтерит. Шутит, что ее Виктория уже как кулинарное образование получила. “Мы резали в воскресенье 20 бройлеров для себя, уток, она просто стала и учила их разбирать. Блинчики тонкие она сама месит, оладьи, ленивые вареники легко”, — рассказывает женщина.

Кроме Виктории, на этот двор в Светлогорском едут люди со всего общества. Ворота не закрываются ни днем, ни ночью, все везут для передовой гостинцы. “На день едут до 60 машин. Из асфальта сделали уже такое месиво. Ну ничего, победим, простелим новый”, — говорят хозяева.

Импровизированный хаб работает как часы. Со всего района дважды в неделю сюда свозят готовую продукцию, которую затем передают военным и волонтерам.

Маленькая Виктория говорит, что руководительница волонтерского штаба стала их вдохновением. “Это и полночь мы работаем, она говорит, что Наталья, включи мне громче музыку, чтобы я только не заснула. Иногда хочется лечь спать, думаю подождет завтра, но делается стыдно, сажусь делаю на уровне с ней”, — рассказывает волонтер Наталья Дзюра.

Все заготовленное загружают в бусы и прицепы и отправляют на передовую. Женщины, почти год непрерывно готовящие, признаются, что устали. Однако останавливаться не собираются.

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