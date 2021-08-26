10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету

Девочка была самой молодой участницей соревнований.

10-летняя украинка Елизавета Биденко на Чемпионате мира по танцам победила в категории балет. Она обошла танцовщиц из Англии, Испании, Франции и Польши, и была еще и самой молодой участницей соревнований.

ТСН вместе с родными и друзьями встречала девочку в аэропорту и эксклюзивно пообщалась с юной балериной.

Только вернувшись с соревнований, уже снова на тренировку. Балетом 10-летняя девочка занимается большую часть своей жизни — 6 лет. Говорит, тренировалась по четыре часа в день.

«Она приходит на уроки и через несколько минут она мокрая, она использует тот потенциал, который только может быть. Я даже не сомневаюсь, что это будет мировая звезда», — убеждает тренер Лизы.

И на паркете и дома в начинаниях ее поддерживают родители и коллекционируют награды. «Нет, не считали, но очень много и это не предел», — уверена мама девочки.

Новости Украины: 10-летняя Елизавета Биденко победила на Чемпионате мира по танцам в категории балет

Изнурительные тренировки, ограничения в еде и отсутствие свободного времени, но Лизе все нравится.

«У нас постоянно поднята нога, постоянно шпагат, мы спим в шпагате, сидим в шпагате и едим в шпагате», — рассказывает отец.

В будущем в Лизиных мечтах — балет. И обучение за рубежом. Сейчас же продолжает готовиться к следующим соревнованиям. Они уже через 2 месяца, в Париже.

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