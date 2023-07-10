10-летняя звезда из Японии напросилась в Украину, чтобы поддержать украинских детей: ребенка ждет целый тур

В Украину приехала самая молодая волонтер японской благотворительной организации — 10-летняя Мираи Шираиши. Свое путешествие девочка начала с Ужгорода, где встретилась со своей украинской подругой, собиравшей помощь в Японии. Речь идет о 7-летней гимнастке из Одесщины Саше Паскаль, потерявшей ногу из-за ракетной атаки россиян, говорится в ТСН.

Они знакомы полгода и уже успели подружиться, однако вживую увиделись впервые. 10-летняя Мираи Шираиши – маленькая японская звезда: участница популярных конкурсов красоты и самая молодая волонтер японской благотворительной организации, которая занимается Украиной. И 7-летняя одесская гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ножку из-за ракетного удара России.

Узнав историю маленькой спортсменки из Украины, японская школьница была умилена, потому что и сама занимается гимнастикой. Она написала Александре в соцсетях слова поддержки и так, общаясь через переводчик, девочки подружились. “Я увидела Сашу в новостях и была поражена. Я сразу захотела познакомиться с ней”, – говорит японская волонет.

ТСН рассказывала о маленькой несокрушимой Саше. В мае прошлого года во время ракетной атаки россиян по Одесщине она оказалась под завалами. Две недели была в коме, ногу пришлось ампутировать, но, став на протез, девочка сразу же вернулась к занятиям. Гимнастикой и уже успела завоевать первое место на соревнованиях.

Теперь ежегодно с изменением роста девочке нужен новый протез, стоимость которого от 5 тысяч долларов. Чтобы поддержать украинскую подругу, Мираи выходила на улицы Осаки и Токио с плакатами. Так собрала более 600 долларов и сейчас передала их лично.

Мама Мираи рассказывает, девочка готовится представить свою страну на конкурсе красоты в США и хочет показать, все что увидит в Украине. “Я боялась приезжать в Украину, а вот дочь наоборот – с нетерпением ждала этого дня. Все, что она здесь увидит и услышит, будет показано на весь мир. Никто не должен забывать о войне в Украине”, – говорит женщина.

"Она приехала сюда и поедет по всем городам... Показать украинских детей, как они страдают от агрессии, показать масштабы трагедии, показать катастрофу нашего народа в детях", — говорят представители благотворительного фонда.

В Закарпатье Мираи познакомилась с семьями, которые из-за российского нашествия остались без крова. А в следующие несколько дней девочка вместе с делегацией посетит Бучу, Ирпень, Гостомель, Николаев, Днепр и Харьков.

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