Блиндаж солдат на передовой

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Десять месяцев на «нуле». На Запорожском направлении бойцы 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг» смогли сменить роту и без потерь вышли в тыл. Большую часть времени они провели глубоко под землей, обустраивая подземные «лисьи норы» — ведь при постоянных ударах FPV-дронов и артиллерии уцелеть можно только там.

О жизни в ограниченном пространстве и войне на передовой — далее репортаж корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Кровать из мешков с мусором и туннели, выкопанные вручную

Военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «Блиндаж почти готов. Здесь вроде как пол. Некуда девать землю».

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Это уникальное видео, снятое «с нуля» на Запорожском направлении. Блиндаж — это «лисья нора» с туннелями глубоко под землей.

Кровать — это мешки с бытовым мусором и каримат. Только так, под землей, сегодня может выжить пехотинец, когда на тебя охотятся дроны и обстреливает артиллерия.

Сергею, позывной «Кузя», 24 года. Это его самая длительная ротация на передовой — более семи месяцев. Самым сложным, по его словам, было, когда заканчивались еда и вода: наши самолеты «Вампиры», доставлявшие провиант, сбивали рашистские дроны.

Туннели выкопаны вручную: один копает, другой наверху с оружием стоит на страже, третий спит. А потом всё по кругу — и так почти год в замкнутом пространстве.

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Военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «Там у нас туалет. Бутылку выкатываем и полностью сливаем в туалет».

Без Starlink, под ударами дронов и с электронными книгами

Николай провёл на позициях почти 10 месяцев. Ему 35 лет. Сначала они работали в РЭБ, а потом, когда вражеский FPV уничтожил его, вели круговую оборону как пехотинцы.

Николай (позывной «Сало»), военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «Очень тяжело. Мусор приходилось выносить, пробираясь по крайней мере на 300 метров. Бросают гранаты. Бывало, крыло залетало в подъезд».

Вражеский дрон, к счастью, не взорвался — ребята обезвредили его сами. В начале ротации был Starlink — можно было через сеть связываться с родными. Однако оккупанты его уничтожили. Осталась рация — единственная связь с миром на долгие месяцы подземной жизни.

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Николай (позывной «Сало»): «Газеты присылали — всё перечитал. Были электронные книги — перечитал».

Выход в туман и возвращение к жизни

С позиций они вышли незаметно — помогли непогода и туман. Это спасло жизнь группе: и их, и той, что сменяла бойцов. Сейчас с ребятами работают психологи, а дальше — реабилитация и отпуска домой.

Сергей (позывной «Кузя»), военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «Хочется помыться, позвонить домой, съездить отдохнуть».

Они счастливы, хотя и измучены: позиции удержали и остались живы. На пятом году войны жизнь тлеет лишь под землей, ведь на поверхности всё уничтожается дронами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: 2 СУТКИ БЕЗ ВОДЫ И ЕДЫ: как украинские пехотинцы выживали 10 месяцев в подземных туннелях

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