10 миллионов за спортивные "колеса" во время войны: в Киеве заметили элитный спорткар (фото)

Лимитированная версия считается одной из самых дорогих в мире.

В Киеве была замечена гибридная BMW XM лимитированной версии Label Red. В социальных сетях публикуют фото элитного автомобиля и пишут, что он разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и может проехать на электротяге 83 км.

Интересно, что цена элитного автомобиля может составлять 10 миллионов гривен.

Сайт ТСН.ua узнавал, чем уникален этот автомобиль и действительно ли он уже ездит по улицам Киева.

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Эксперты говорят, что спорткар BMW XM завезли в Украину из США. Это самый мощный BMW за всю историю немецкой марки. Его 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор вместе развивают 748 лошадиных сил.

Для американцев такой автомобиль стоит 196 тысяч долларов. Именно для США была предложена самая большая квота этих дорогих спортивных автомобилей.

"Версии Label Red – лимитированная, таких было выпущено всего 500 единиц. Кроме специфического цвета и красных вставок на кузове – ничего необычного в технических характеристиках нет. Это просто лимитированная версия, чтобы продать клиенту за очень дорого, потому что действительно эта модель считается одной из самых дорогих в мире", – рассказал сайту ТСН.ua Владимир Сиволоцкий, владелец STI Auto.

Вес элитного спорткара – 2,7 тонны, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 290 км/ч.

В такой версии было выпущено всего 500 автомобилей / Фото: topcars_ua

Что касается возможности хода на электротяге, то эксперт отмечает, что с 2022 года все BMW являются гибридными, то есть могут преодолевать некоторое расстояние без топлива на электротяге.

"Владелец автомобиля заплатил за него где-то 195-196 тысяч долларов по накладным, плюс за доставку в отдельном контейнере в Европу еще примерно 5 тысяч долларов. Также в таких случаях владелец должен заплатить налоги – 30% от общей стоимости автомобиля. Думаю, что она обошлась ему в пределах 240-250 тысяч долларов", – добавляет Владимир Сиволоцкий.

Скорее всего, спортивный автомобиль был растаможен на юридическое лицо, а позже достался владельцу.

Эксперты отмечают, что существует несколько гибридных схем пригона автомобилей из-за границы и, скорее всего, автомобиль попал в Украину по такому методу. Чаще это происходит именно так.

Кто именно приобрел такой автомобиль во время войны, пока неизвестно.

Напомним, Рада хочет разрешить забирать авто у ФЛП на нужды армии.

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