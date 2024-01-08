"10 самолетов могут быть снаряжены для нового удара": эксперт назвал вероятные даты новых атак по Украине

После того, как россияне сегодня, 8 января, снова атаковали Украину ракетами и дронами Shahed, они могут повторить такой удар в ближайшие дни. Не исключено, что это может произойти даже сегодня.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Фактически я не могу назвать этот удар, который произошел 8 января, массированным. Основная ракетная компонента, ракеты Х-101\Х-555 были использованы в количестве 24 единицы. Не 70, не 80 и не 90. Все остальное их уже дополняло. То есть комбинированная такая себе тактика, разной номенклатуры ракетное вооружение: "Искандеры", "Кинжалы", Х-22. Вместе с дронами-камикадзе — примерно 50 единиц ракет. Но все комбинировано. Сами Х-101\Х-555, которые они использовали в прошлый раз – их было небольшое количество, ограниченный боекомплект", — говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "То есть это один из тех сценариев, о котором говорили несколько дней назад. Сценарий, когда россияне будут использовать тактику продолжения массированных ударов, но у них очень быстро закончится тот боекомплект, который они накапливали с сентября прошлого года. Россияне могут перейти на тактику мая-июня 2023 года и использовать такие ограниченные боекомплекты, чтобы имитировать массовость. Использование номенклатуры других типов имитирует массовость. Этот удар (сегодняшний – Ред.) с одной стороны я не могу назвать массированным, если разделять по этим отдельным номенклатурам. Нет какой-либо одной, которая доминировала бы над другими".

Враг продолжит атаковать

По мнению Коваленко, враг продолжит наносить удары.

"Россияне хотят продолжать праздничный террор, который они начали перед новым годом. Они будут его продолжать, потому что у них фетиш на датах. До каких пор? У них есть еще старый новый год, Крещение", – говорит Коваленко.

Почему били по регионам

"В этот раз они направили удар не на Киев, который лучше всего защищен, а именно на те области, где нет того количества высокотехнологичных зенитно-ракетных комплексов, которые могли бы перехватывать баллистику. Когда будут морозы, они могут попытаться поразить энергоинфраструктуру. Во время морозов увеличивается нагрузка на энергетику, а после поражения выходить из такой ситуации сложнее", – говорит Александр Коваленко.

Сколько времени взяли на подготовку к новому обстрелу

"Все зависит от того, что это будет за обстрел. Если обстрел будет ограниченным боекомплектом, с помощью авиации, то здесь есть такой момент: в этот раз они использовали 11 ТУ-95МС. При этом у них точно есть как минимум еще 10 таких Ту- 95 МС, которые могут быть уже снаряжены для нанесения ударов», – говорит Коваленко.

По словам эксперта, для подготовки такого удара, который был по нашей стране 29 декабря или 2 января, россиянам нужно до 5 суток.

" Если мы говорим о небольшом количестве ракет, 10-15, то это может произойти даже в эти сутки ", — говорит Александр Коваленко.



"Россияне продолжают производить ракеты. Они продолжат свой террор, не полностью, но исчерпают основную часть авиационных ракет. После этого снова начнут накапливать. То есть мы сможем снова увидеть паузу, такую, как в прошлом году. Такую паузу они могут сделать, например, до мая. В любом случае, им нужно восстанавливать боекомплект дольше, чем они могут себе позволить наносить регулярные авиационные удары", — резюмирует эксперт.

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