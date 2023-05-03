10 тысяч километров заминированных электросетей: Харьковщина до сих пор без света

В Харьковской области саперы и энергетики возобновляют питание в освобожденных селах. Десятки населенных пунктов в области до сих пор остаются без света. Восстановление оборванных проводов и разбитых подстанций замедляется из-за заминирования. Сначала территорию осматривают саперы и только потом к работе становятся энергетики, говорится в ТСН.

На обочинах освобожденных сел саперы находят десятки российских сюрпризов, в частности мин-лепестков. “Минирование происходило с воздуха, дистанционно. И в процессе минирования не все боеприпасы взрывались. Они вообще должны самоликвидироваться, что с самоликвидатором, что нет — ждут противника или свою жертву”, — говорит руководитель части гуманитарного разминирования ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Овчаренко.

Село Граково в Харьковской области было под оккупацией, когда россияне убегали, усеяли землю взрывчаткой. На разминирование требуется не менее года. Первоочередно взрывотехники обследуют линии электропередач, чтобы заживить село. Здесь до сих пор живут без электричества и соответственно – воды. Стирают в мисках, еду готовят на газовых баллонах. “Привыкшие без света обходится. Рано ложимся”, — говорят местные.

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Восемьдесят процентов села – разбито. Обстрелы повредили подстанции и разрывали высоковольтные линии. На обочинах, где стоят столбы с проволоками, зарыты мины. За день саперы успевают обследовать всего двести метров.

Машиной для разминирования сапер управляет пультом. Она распознает и уничтожает зарытую взрывчатку. Таких машин в Харьковской области только две. “Если противопехотные, то они слабенькие, они не страшны. Вот противотанковые больше. Ну, она их перемалывает, перебивает, для того чтобы разминировать хотя бы линии электропередач нам нужно таких хотя бы с десяток”, — говорят саперы.

“Почти около 10 тысяч километров у нас пострадавшие линии электропередач. Чтобы вы понимали – 800 километров в плане было у нас на апрель”, — добавляют разминировщики.

С осени саперы смогли разминировать более тысячи километров дорог вдоль линий электропередач. Сейчас это приоритетное направление, в области до сих пор 7 процентов сел и городков на освобожденных землях без электричества.

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