10 тысяч за бесплатную палату: как в Киевском перинатальном центре зарабатывают на роженицах

Журналисты разоблачили махинации в перинатальном центре

В Украине, где из-за войны рождаемость упала на 36%, каждая новая жизнь имеет стратегическое значение. Государство полностью оплачивает роды и ведение беременности, однако в столичном перинатальном центре (бывший 5-й родильный) нашли способ зарабатывать на пациентках через частную фирму, которая имеет признаки «прокладки».

Журналисты «Хапуга.ua» провели расследование относительно деятельности медицинского центра-призрака «Медлайф Плюс», который странным образом зарегистрирован по адресу коммунального учреждения на проспекте Лобановского, 2.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПЛАТИЛИ ДВАжды за беременность и роды в Киеве: ЭТА схема в перинатальном центре шокирует!

Схема «Медлайф Плюс»: пациенты платят частному ООО за услуги государственного роддома

Пациентки перинатального центра делятся чеками на впечатляющие суммы. За комфортные условия после кесарева сечения женщинам приходится платить не в кассу больницы, а на счет частной фирмы.

Прямая речь пациентки: «Единственное, за что платила, так это за палату повышенного комфорта после кесарева сечения — 10 500 грн за 3 дня. Все через терминал, карточкой. Но условия были такие, будто мы вернулись на 20 лет назад. Я была в шоке — такие деньги, а комфорта ноль».

Инна Иваненко, директор БФ «Пациенты Украины»: «Это похоже на двойное вымогательство средств. За базовое ведение беременности уже оплатило государство из наших налогов. И когда в коммунальном учреждении приносят чек еще на 16 тысяч гривен — это предмет уголовного расследования».

Клиника-невидимка: где она находится?

Журналистка Яна Кочкурова попыталась найти офис ООО «МДЦ Медлайф Плюс». На сайте компании указан адрес роддома и номер телефона. Однако реальность оказалась другой:

При звонке по номеру «Медлайфа» трубку поднимают в отделении консервативной гинекологии государственного роддома. Там о частной клинике «ничего не слышали».

На территории роддома нет ни одной вывески или указателя «Медлайф Плюс». Работники и аптекари уверяют, что такого учреждения здесь не существует.

Руководитель «Медлайфа» Сергей Дорофеев в напряженном разговоре пообещал «экскурсию» и объяснения, однако впоследствии исчез, не брал трубку, а с сайта клиники исчезли все расценки.

Директор перинатального центра на базе 5 роддома Дмитрий Говсеев, который возглавляет заведение уже несколько лет, на прямые вопросы отвечать отказался.

Дмитрий Говсеев: «У меня нет для вас ответа. Я не знаю о коррупции и не знаю о фирме „Медлайф Плюс“. Вы мешаете мне работать».

Миллионные тендеры и уголовные дела

Кроме «палатного бизнеса», руководство центра фигурирует в уголовном деле о государственных закупках. По версии следствия, Дмитрий Говсеев вместе с заместителем Сергеем Тищенко наладили схему присвоения бюджетных средств.

Из постановления суда: «Директор КНП „Перинатальный центр г. Киева“, действуя по предварительному сговору с другими должностными лицами, наладил механизм присвоения средств при закупке медицинских изделий».

Следователи утверждают, что чиновники через мессенджеры получали от «нужных» поставщиков инструкции, как отклонять предложения конкурентов, даже если те были дешевле на 300 тысяч гривен. Сейчас расследование продолжается.

Состояние руководителя: дом на сына, авто на жену

Пока в роддоме собирают деньги с рожениц, в декларации Дмитрия Говсеева появляются интересные объекты. Журналисты зафиксировали, что он постоянно пользуется люксовым авто, которого нет в декларации (записано на вероятно новую жену или женщину, с которой он вероятно находится в незадекларированных отношениях). Также у чиновника есть дом под Киевом площадью почти 500 квадратных метров, оформленный на сына.

«С транспортом у Говсеева, очевидно, непростые отношения. В пабликах. В соцсетях фигурирует информация о страшной автотроше в столице, в которой, возможно, фигурировал и руководитель перинатального центра. 4 ноября 2025 года на Берестейском проспекте произошла сильная авария, парализовавшая движение на несколько километров. В результате столкновения погиб военнослужащий. По сообщениям киевских пабликов, одним из участников аварии был именно Дмитрий Говсеев», — говорится в материалах следствия.

