100 дней работы открытого рынка земли: украинские черноземы подорожали вдвое

С 1 июля в Украине было продано более 70 тысяч гектаров. А количество сделок превысило 28 тысяч.

Украинская земля подорожала вдвое. Средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли выросла до почти 44 тысяч гривен. В Минагрополитики уверены, что это результат 100 дней работы открытого рынка земли.

Об этом 12 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.



Больше всего раскупают землю в Житомирской области, а самая дорогая земля — на Киевщине. К примеру, есть сделки по 240 тысяч гривен за гектар. Однако, это только начало и украинские черноземы будут дорожать и дальше — уверяют сторонники земельной реформы.

Новости Украины: один гектар сельскохозяйственной земли на данный момент стоит почти 44 тысячи гривен

"Сегодня стоимость в Польше гектара земли больше 10 тысяч евро. Украина только начала земельную реформу. Украинская земля будет расти в стоимости каждый год, ежегодно не менее 7-10 процентов прироста", — прогнозирует министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Напомним:

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

сельскохозяйственную землю Закон о рынке земли Кабинет Министров Украины принял проект постановления, регламентирующего проведение электронных аукционов для продажи земельных участков и приобретения прав пользования ими — аренды, суперфиция, эмфитевзиса. Это значит, что совсем скоро в Украине уже на практике начнет действовать новый формат земельных торгов — электронный аукцион.

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